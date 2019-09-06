Ингеборга Дапкунайте вручила специальный приз от Longines на скачках

Турнир Longines Grosser Preis von Baden закончился не только награждением победителей, но и вручением приза за элегантность. Ингеборга Дапкунайте отдала награду Мариам Вейланд, даме в самом изысканном наряде.

Для Longines участие в таком соревновании не в новинку. Longines в течение многих лет является официальным хронометристом международных спортивных соревнований и чемпионатов мира, а также выступает партнером международных спортивных федераций.

Официальные часы скачек Longines Grosser Preis von Baden 2019 года — это модель из коллекции Conquest «Very High Precision» (Очень Высокая Точность). Часы Conquest V.H.P. — это сочетание точности, спортивного дизайна и характерной для Longines элегантности. Модель в корпусе из нержавеющей стали оснащена кварцевым механизмом, обеспечивающим высокую точность (± 5 сек/год), батарейкой, гарантирующей долгий срок службы, и вечным календарем, а также обладает способностью восстанавливать ход стрелок после удара или воздействия магнитного поля.