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Пилот и изобретатель Франки Запата пересек Ла-Манш на «летающей доске» в часах Zenith Pilot Type 20 Adventure

Французский пилот водного транспорта Франки Запата пересек Ла-Манш на «летающей доске» в новых часах Zenith Pilot Type 20 Adventure. Таким образом он отметил 110 годовщину исторического полета Луи Блерио через английский канал. 

Дизайн Pilot Type 20 Adventure отсылает к многолетней истории мануфактуры: во время становления авиации Zenith создавали бортовые приборы для самолетов, даже для своего названия выбрав наивысшую точку орбиты небесного тела. Дополненные циферблатом в цвете хаки, получившие ремешок из телячьей кожи и украшенные широкой заводной головкой, напоминающей деталь бортовых инструментов, Pilot Type 20 Adventure выпущены в форматах трехстрелочника и хронографа. Первый оснащен автоматическим калибром Elite 679 c 50-часовым запасом хода, а второй работает на базе легендарного (сверхточного!) механизма El Primero.

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