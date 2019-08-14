Hublot представили новую модель часов Classic Fusion Chronograph Mykonos

Вслед за моделью , посвященной Ибице, швейцарский бренд Hublot представил часы Classic Fusion Chronograph Mykonos — на этот раз в честь греческого Миконоса. В виде одного из символов острова — ветряной мельницы — выполнен секундный счетчик, расположенный на отметке «3 часа».

45-миллиметровый корпус новинки представлен в двух вариантах — титане и золоте King Gold. Каждый из них защищает сложный, состоящий из 207 элементов механизм Hublot HUB1155 с автоподзаводом, функцией хронографа и индикации даты, а также отлично сочетается с керамическим безелем нежно-голубого цвета и ремешком из кожи аллигатора на каучуковой подкладке. Часы вышли в ограниченном количестве (всего 50 экземпляров!) и продаются только на Миконосе (отличный повод выбрать для отпуска именно это направление!).