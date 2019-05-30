Zenith представили часы Pilot в серебряном корпусе

Швейцарская мануфактура Zenith впервые в своей истории выпустила часы в серебряном корпусе. Новые Pilot Type 20 Extra Special Silver дебютировали на культовой часовой выставке Baselworld и сразу же влюбили в себя любителей точности, функциональности и богатой истории. Их дизайн, имитирующий фюзеляж и заклепки на корпусе первых самолетов, отсылает к началу 20 века — в то время Zenith создавали навигационные приборы для транспортных средств, даже для своего названия выбрав наивысшую точку орбиты небесного тела.