Zenith представили часы Pilot в серебряном корпусе
Швейцарская мануфактура Zenith впервые в своей истории выпустила часы в серебряном корпусе. Новые Pilot Type 20 Extra Special Silver дебютировали на культовой часовой выставке Baselworld и сразу же влюбили в себя любителей точности, функциональности и богатой истории. Их дизайн, имитирующий фюзеляж и заклепки на корпусе первых самолетов, отсылает к началу 20 века — в то время Zenith создавали навигационные приборы для транспортных средств, даже для своего названия выбрав наивысшую точку орбиты небесного тела.
Как и любое творение швейцарской компании, Pilot Type 20 Extra Special Silver снабжены самыми передовыми и технологичными элементами: их крупный 45-миллимитровый корпус имеет водонепроницаемость до 100 метров, а автоматический механизм Zenith Elite 679 (с 50-часовым запасом хода!) обеспечивает часам сверхточность. С собратьями по коллекции «пилоты» роднит крупная рифленая заводная головка и увеличенные цифры с люминесцентным покрытием — они делают часы еще более яркими и заметными (особенно на солнце!)
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