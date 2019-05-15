Испанский бренд Magerit (так в древности назывался Мадрид) решил отпраздновать юбилей с размахом. Коллекции украшений с элементами флоры и фауны, мифических символов и отсылками к истории пополнились линейкой под названием «Стихии». Рассказываем, почему эти аксессуары – главный объект желания в новом сезоне.

Ювелирный дом появился в 1994 году – создатели акцентировали внимание на испанской культуре, не забывая о мировом наследии и истории. Отсюда – сюжеты из мифов и легенд Древней Греции, заключенные в украшения из коллекции Mythology, версальские мотивы, обращенные ко времени правления Людовика XIV (коллекция Versailles). А еще сложносочиненные кулоны и кольца с изображением вавилонского льва (коллекция Babylon) и мифологические драконы и нимфы в магической, как ее называет дизайнер Даниэль Кальво, коллекции Leyenda.

Серьги Fuente Big из коллекции Versailles

Ожерелье Butterfly Lovers из коллекции Eternal

Ожерелье Germina из коллекции Gea

Серьги Eclosion из коллекции Leyenda

Ожерелье Sphinx из коллекции Babylon

Серьги Dominio из коллекции Instinto

Ожерелье Amanecer из коллекции Hechizo

Кальво рассказывает, что каждое украшение – это мини-скульптура, которая требует тончайшей работы мастеров. А это, в свою очередь, делает изделия ни на что не похожими, ну, кроме своего прототипа, – экзотического животного, греческой богини или сказочного существа. «Я бы сказал, что мы ловим эмоции и оставляем их в памяти, но в то же время стараемся оставаться реалистичными, – объясняет дизайнер. – Например, когда мы работали над коллекцией Wild Spirit, перед нами стояла задача передать точность мускулатуры животных. Мы подробно изучали каждую деталь, строение тела».



Но мастера умеют передать не только пластику животных: представьте, что Одетта из «Лебединого озера» (а такая коллекция у бренда тоже есть), воспроизведенная в тончайших деталях, украшает собой ожерелье, усыпанное алмазами и изумрудами. Сказать, что это очень красиво – ничего не сказать.

Новая коллекция 25-летие Magerit решили отметить, добавив еще несколько необычных решений в концепцию, ставшую их визитной карточкой. Так появилась коллекция «Стихии», которая, как признаются создатели, «раскрывает творческий дух компании».



«Размышляя над темами, вдохновившими нас на создание наиболее значимых коллекций, мы понимаем, что особое место занимают изделия, посвященные природным стихиям – компонентам жизни, которые придают смысл всему, что нас окружает».

Огонь (Fire) Отличительными чертами огненной линейки стал красный цвет – рубины в обрамлении желтого золота буквально горят. А главная героиня здесь – нимфа с пылающими волосами. Отдельного внимания заслуживают украшения в виде языков пламени, которые усыпаны черными алмазами и сапфирами – красными, оранжевыми и желтыми. Например, ожерелье Vesta, где мы видим изящные изгибы той самой нимфы, или серьги Fire в виде разгорающихся огоньков.

Ожерелье Vesta

Кольцо Fire

Серьги Fire

Подвеска Fire

Подвеска Fire Talisman

Вода (Water) Вода, как и полагается, обрела красивый лазурный оттенок из-за кварца, который на контрасте с желтым золотом выглядит еще ярче. А браслет Nereida, подвеска, кольцо и серьги Water из белого золота с изображением русалки украшены синими сапфирами и аквамарином, которые имитируют блестящую чешую.

Браслет Nereida

Ожерелье Water

Кольцо Water

Подвеска Water Talisman

Серьги Water Talisman

Земля (Earth) Земле достался насыщенный зеленый оттенок лабрадора и кварца, а серия украшений в виде утонченных золотых цветов дополнена алмазами, изумрудами и сапфирами. Коллекция напоминает витиеватые замысловатые растения и как будто рассыпается изумрудными нитями в ожерелье Cibeles, серьгах и подвеске Earth.

Ожерелье Cibeles

Кольцо Earth

Серьги Earth

Кольцо Earth Talisman

Подвеска Earth Talisman

Воздух (Air) Воздушная же коллекция вышла жемчужно-золотой и нежной: серию украшений с ангелами заполнили узоры из лиловых танзанитов, синих и белых сапфиров. Чего только стоит ожерелье Aine. Главный лейтмотив линейки – крылья, которые, кажется, вот-вот зашевелятся и ринутся в полет.

Ожерелье Air

Кольцо Air

Серьги Air

Кольцо Air Talisman

Подвеска Air Talisman

Мельчайшие детали, из которых как будто соткано каждое изделие, – здесь играют большую роль. Даниэль Кальво больше всего гордится именно перфекционизмом своих мастеров – ведь это первый и самый главный признак настоящего искусства и высокого качества. Кстати, у бренда абсолютно индивидуальный подход к клиенту: если вам захочется дополнить или изменить изделие, дизайнер обещает самостоятельно проконтролировать этот процесс. В общем, если вы в поисках украшения, которое будет «про вас», то это точно к Magerit.