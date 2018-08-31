Новая коллекция Avgvst: кольца, сережки и септумы, которые имитируют шарики ртути

Помимо классических изделий, в коллаборации есть и андеграундные — септум для носа и брови и серьга-трансформер, которую можно носить как племенное украшение на лице, так и длинную моносережку. Все они стоят от 1800 рублей (за серебряную брошь) до 19 500 рублей (за золотое кольцо) и уже продаются в петербургском магазине Avgvst на Литейном, 59.