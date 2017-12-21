«Бобер с гениталиями», «Коля» и другие значки из коллекции «Страдающего Средневековья» и Heart of Moscow

Паблик «Страдающее средневековье», известный старинными фресками с саркастическими надписями на злобу дня, выпустил вторую коллекцию металлических значков. После успеха коллаборации с магазином «Подписные издания» (украшения получили солд-аут спустя три часа со старта продаж), он завязал партнерство с линейкой Pinpinpin.it от сувенирного бренда Heart of Moscow. В серию вошли фигурки «Коля», «Страдающий собакен», «Бобер с гениталиями», «Анютины глазки», «Василиск», «Троянский конь» и «Вылизывающая себя кошка», которые на самом деле являются воплощением иллюстраций из медицинских трактатов, английских псалтырей и других артефактов 13-16 веков.