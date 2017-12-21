«Бобер с гениталиями», «Коля» и другие значки из коллекции «Страдающего Средневековья» и Heart of Moscow
Паблик «Страдающее средневековье», известный старинными фресками с саркастическими надписями на злобу дня, выпустил вторую коллекцию металлических значков. После успеха коллаборации с магазином «Подписные издания» (украшения получили солд-аут спустя три часа со старта продаж), он завязал партнерство с линейкой Pinpinpin.it от сувенирного бренда Heart of Moscow. В серию вошли фигурки «Коля», «Страдающий собакен», «Бобер с гениталиями», «Анютины глазки», «Василиск», «Троянский конь» и «Вылизывающая себя кошка», которые на самом деле являются воплощением иллюстраций из медицинских трактатов, английских псалтырей и других артефактов 13-16 веков.
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«Коля», иллюстрация из медицинского трактата, XIII век
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«Битва лошадей», фрагмент миниатюры из Рочестерского бестиария, XIII век
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«Заяц на человеке-улитке», фрагмент из Бревиария Рено да Бара, Мец, XIV век
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«Страдающий собакен», Мастера Гвоздики из Бадена, Швейцария. Фрагмент "Алтаря страсти", внешняя сторона, XV век
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«Анютины глазки», Изувеченные глаза Святой Одилии Эльзасской. Австрийский триптих, XIII век
Каждый значок стоит 300 рублей и уже продается на сайте Pinpinpin.it.
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«Бобер с гениталиями», изображение из бестиария, созданного в Солсбери в XIII веке
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«Страдающий лев», рисунок из энциклопедии «О свойствах вещей» («De proprietatibus rerum»), XIII век
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«Неизвестный зверь», Маргиналия с козлиными ногами в пасти неизвестного зверя (и растениями в ушах) из псалтири Люттрелла. Англия, XIV век
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«Лютнист», фрагмент миниатюры из Хроники Фруассара, XV век
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«Троянский конь», Греки во главе с Одиссеем залезают в "троянского коня". Рукопись "Энеиды", XVI век
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