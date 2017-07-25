Кольцо Кейт Миддлтон, огнедышащий перстень и еще три ювелирных новинки июля

В летнем человеке должно быть коктейльным все: настрой, платье и кольцо, — наш бьюти-редактор Алла Шарандина выбрала пять массивных перстней с розовыми, бирюзовыми и оранжевыми камнями.

Les Corallines, Ornella Iannuzzi

Кораллы из жел­того золота с маленькими бриллиантовыми полипами цепко ухватили эфиопский опал-кабошон Wello весом шесть с половиной карат. За такую натуралистичность Орнелла Януцци получила в прошлом году главную награду лондонских ювелиров Goldsmith’s Craft & Design.

Coco avant Chanel, Chanel

«Коко до Шанель», судя по всему, видела мир в розовом цвете — только не сквозь очки, а через овальный сапфир падпараджа и парочку линз из лунного камня

Circulos de Fuego, Carrera y Carrera

Огнедышащее кольцо Nankin жжет напалмом — а также мадейра-цитрином, гранатами спессартинами, желтыми сапфирами и бриллиантами.

Entanglement, Garrard

У старинного ювелирного дома завязки на самых верхах: перстень из белого золота с аквамарином повторяет мотив узла с тиары Cambridge Lover’s Knot, которую Garrard создал в 1914 году для королевы Марии — теперь ее носит Кейт Миддлтон.

Doha, Tirisi

Огромный топаз с достоинством несет себя в свите из собратьев поменьше.

Текст: Алла Шарандина

Фото: Архивы пресс-служб

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