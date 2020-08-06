Между небом и водной гладью: Hublot представил новые часы Big Bang Unico Sky Blue

Big Bang Unico Sky Blue объединяет в себе два основных принципа Hublot — сочетание традиций и инноваций. Модeль часов представлена ограниченной серией в 100 экземпляров. 45-миллиметровый корпус выполнен из полированной и сатинированной голубой керамики. Еще в 2019 году Hublot впервые в мире запатентовала производство керамики ярких цветов, с тех пор почти все цвета Pantone появились в линейке бренда. Керамика — это не только красиво, но и долговечно. Это сверхпрочный материал на основе циркония, который можно поцарапать только алмазом. Циферблат надежно спрятан под сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Завершает образ Big Bang Unico Sky Blue белый ремешок из ткани с застежкой из керамики небесно-голубого цвета.