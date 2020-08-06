Hublot предлагает окунуться в море новых впечатлений. Big Bang Unico Sky Blue — это неземной оттенок голубого, который можно встретить только на самых известных морских курортах. Один взгляд на часы — и мысли уже на пляжах острова Миконос, или Ибицы, или в бухте у берегов Сен-Тропе. Даже в отпуск ехать не пришлось.
Между небом и водной гладью: Hublot представил новые часы Big Bang Unico Sky Blue
Big Bang Unico Sky Blue объединяет в себе два основных принципа Hublot — сочетание традиций и инноваций. Модeль часов представлена ограниченной серией в 100 экземпляров. 45-миллиметровый корпус выполнен из полированной и сатинированной голубой керамики. Еще в 2019 году Hublot впервые в мире запатентовала производство керамики ярких цветов, с тех пор почти все цвета Pantone появились в линейке бренда. Керамика — это не только красиво, но и долговечно. Это сверхпрочный материал на основе циркония, который можно поцарапать только алмазом. Циферблат надежно спрятан под сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Завершает образ Big Bang Unico Sky Blue белый ремешок из ткани с застежкой из керамики небесно-голубого цвета.
Калибр Unico — первый механизм Hublot целиком собственного производства. Создавая его, Hublot стремился к тому, чтобы сделать его отличным от других. Этот механизм открывает взгляду переосмысленную архитектуру автоматического хронографа с двойным сцеплением и колонным колесом, расположенным со стороны циферблата. Его конструкция из 330 составляющих максимально упрощена для большей прочности и надежности. Запас хода — 72 часа.
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