Zenith представляет обновленную коллекцию часов Elite

Вторая модель — Elite Moonphase, это еще более элегантный механизм, украшенный указателем фазы Луны, которая настраивается при помощи заводной головки. Эта астрономическая функция добавляет часам мистического очарования. Синий индикатор фазы Луны, располагающийся на «6 часов» на циферблате как бы противостоит маленькой секундной стрелке на отметке «9 часов», подчеркивая мимолетность времени на фоне древнего небесного светилы. Корпус Elite Moonphase выполнен из розового золота 18 карат, безель с бриллиантами, а ремешок выполнен из кожи и дополняется застежкой из розового золота. Хронограф Elite обеспечивает запас хода в 50 часов благодаря системе автоматического подзавода.