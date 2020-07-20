Две модели Elite Classic и Moonphase — для всех ценителей часовой эстетики середины XX века и современных технологий. Минималистичная коллекция, c подчеркнуто графической индивидуальностью и выверенными пропорциями задает тон новой элегантности.
Zenith представляет обновленную коллекцию часов Elite
Модель Elite Classic оснащена серебристым циферблатом с гильошем «Солнечные лучи», который создает эффект бликов и теней. Ультратонкий и заслуживающий внимания по своим характеристикам калибр Elite обеспечивает запас хода в 50 часов благодаря системе автоматического подзавода. Корпус часов выполнен из розового золота 18 карат, безель с бриллиантами, а ремешок из кожи аллигатора.
Вторая модель — Elite Moonphase, это еще более элегантный механизм, украшенный указателем фазы Луны, которая настраивается при помощи заводной головки. Эта астрономическая функция добавляет часам мистического очарования. Синий индикатор фазы Луны, располагающийся на «6 часов» на циферблате как бы противостоит маленькой секундной стрелке на отметке «9 часов», подчеркивая мимолетность времени на фоне древнего небесного светилы. Корпус Elite Moonphase выполнен из розового золота 18 карат, безель с бриллиантами, а ремешок выполнен из кожи и дополняется застежкой из розового золота. Хронограф Elite обеспечивает запас хода в 50 часов благодаря системе автоматического подзавода.
Модели Elite Classic и Elite Moonphase доступны в корпусах диаметром 40,5 и 36 мм из нержавеющей стали или розового золота. Можно выбрать цвет и материал не только циферблата, но и ремешка.
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