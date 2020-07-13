Свежий взгляд на дизайн: Hublot представили новые часы

Для одних это нежно-розовый или пастельный цвет, для других — тонкая смесь бежевого и лососевого, абрикосового и грейпфрутового. Millennial Pink — это тот розовый, который не ассоциируется исключительно с женщинами или мужчинами, а является символом совершенно нового поколения. Этот оттенок обозначает тот сдвиг в обществе, который изменит статус-кво: установленные традиционные ценности будут пересматриваться через призму позитивного подхода. Это свежий взгляд на стиль и дизайн.