Несмотря на быстро меняющийся мир, швейцарский бренд Hublot остается верным своей философии — быть первыми, уникальными, непохожими на других. Олицетворение этого подхода — новая универсальная модель для мужчин и женщин Big Bang Millennial Pink, разработанная в сотрудничестве с творческим центром Garage Italia и его основателем Лапо Элканном. Создатели считают, что это больше, чем просто часы — это состояние души.
Свежий взгляд на дизайн: Hublot представили новые часы
Для одних это нежно-розовый или пастельный цвет, для других — тонкая смесь бежевого и лососевого, абрикосового и грейпфрутового. Millennial Pink — это тот розовый, который не ассоциируется исключительно с женщинами или мужчинами, а является символом совершенно нового поколения. Этот оттенок обозначает тот сдвиг в обществе, который изменит статус-кво: установленные традиционные ценности будут пересматриваться через призму позитивного подхода. Это свежий взгляд на стиль и дизайн.
42-миллиметровый корпус изготовлен из инновационного легкого алюминия — монохромного материала. Особый розовый оттенок millennial pink получается путем анодирования — процесса, который одновременно защищает и украшает. Именно он придает корпусу и его компонентам желаемый пастельный оттенок и наделяет его исключительной стойкостью к царапинам и ударам. Создание корпуса с такими характеристиками стало возможным благодаря исследованиям, проведенным инженерами Hublot.
Часы Big Bang Millennial Pink дополнены двумя ремешками. Первый — каучуковый, с раскладывающейся застежкой из титана, покрытой декоративным слоем того же анодированного и сатинированного алюминия оттенка millennial pink, что и корпус. Второй — полиэстеровый, на липучке Velcro со спортивной застежкой из алюминия того же оттенка. Эти два ремешка легко можно менять между собой благодаря уникальной запатентованной системе One Click. Механизм хронографа Unico с 72-часовым запасом хода оснащен колонным колесом и механизмом хронографа со стороны циферблата.
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