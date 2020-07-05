Компания Zenith обращается к новой цветовой гамме: мистической и царственной

При этом в мире часового искусства фиолетовый встречался редко. Компания Zenith первой в мире представила механизм хронографа с автоматическим подзаводом королевского фиолетового цвета. За работой механизма можно наблюдать сквозь скелетонизированный циферблат с тремя серыми счетчиками и серым фланцем. Все это подчеркивается авангардным дизайном DEFY 21 с ажурными англированными мостами, оттеняемыми 44-миллиметровым титановым корпусом со скошенными гранями, который после пескоструйной обработки приобрел темный металлический оттенок. Хронограф El Primero 21 стал первой автономной моделью DEFY 21 со скелетонизированным циферблатом и сплошными счетчиками хронографа, прежде он был доступен только вместе с двумя другими часами в юбилейном наборе, посвященному 50-летию El Primero. Хронограф способен измерять отрезки времени с точностью до 1/100 секунды. Открытый часовой механизм, выполненный в лилово-пурпурных тонах, дополнен черным каучуковым ремешком с имитирующей текстиль фиолетовой вставкой.