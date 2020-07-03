Tissot открыли флагманский бутик в Петербурге

Дизайн нового просторного бутика выполнен в традиционных для бренда тонах, а концепция отражает основную философию компании – доступная роскошь: в изысканной, но сдержанной обстановке каждый посетитель может с комфортом присмотреть экземпляр уникальных часов и приобщиться к миру Tissot. Выбор очень широкий – от известных классических и спортивных моделей до новинок 2020 года (линейки Tissot Gentleman и SuperSport) и эксклюзивных образцов. Кроме того, в бутике работает сервисная зона: все владельцы Tissot в Петербурге могут получить консультацию по вопросам ухода за часами и заменить батарейки, почистить корпус, провести диагностику работоспособности механизмов и необходимый ремонт. А в честь открытия при первой покупке любой модели часов от 25 000 рублей Tissot дарит фирменный подарок.*