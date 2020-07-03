Первый в городе флагманский магазин швейцарского часового бренда расположился на Невском проспекте рядом с набережной Фонтанки и Аничковым мостом. В честь открытия – подарок от Tissot при покупке!*
Tissot открыли флагманский бутик в Петербурге
Дизайн нового просторного бутика выполнен в традиционных для бренда тонах, а концепция отражает основную философию компании – доступная роскошь: в изысканной, но сдержанной обстановке каждый посетитель может с комфортом присмотреть экземпляр уникальных часов и приобщиться к миру Tissot. Выбор очень широкий – от известных классических и спортивных моделей до новинок 2020 года (линейки Tissot Gentleman и SuperSport) и эксклюзивных образцов. Кроме того, в бутике работает сервисная зона: все владельцы Tissot в Петербурге могут получить консультацию по вопросам ухода за часами и заменить батарейки, почистить корпус, провести диагностику работоспособности механизмов и необходимый ремонт. А в честь открытия при первой покупке любой модели часов от 25 000 рублей Tissot дарит фирменный подарок.*
«На сегодняшний день компания Tissot насчитывает более 360 монобрендовых бутиков в крупнейших городах всего мира и, несомненно, для марки, чья история практически с момента своего основания тесно связана с Россией, присутствие в культурной столице нашей страны имеет большое значение», – отметил представитель бренда.
Адрес флагманского бутика Tissot:
Невский проспект, 68А.
* Сроки акции – до 15 июля. Количество подарков ограничено
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