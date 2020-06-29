TOUS выпустили обновленных мишек в честь столетнего юбилея

В этом году испанскому дому TOUS исполнилось 100 лет. К этому знаменательному событию был приурочен выпуск коллекции Tender-Made, в которой фирменный медвежонок, давно полюбившийся поклонникам изящных украшений бренда, приобрел новый облик. Этот символ был придуман Розой Ориол, супругой создателя и креативным директором бренда, когда в одном из путешествий она увидела плюшевого мишку – теплый и нежный образ из детства. С тех пор он неизменно украшает коллекции TOUS. Юбилейный мишка стал еще более трогательным: поменял силуэт и обзавелся собственными мини-украшениями в виде сережек и ожерелий. Выбрать себе медвежонка из серебра или золота можно на сайте TOUS.