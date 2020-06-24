Дом Bvlgari объявил об учреждении фонда Bvlgari Virus Free

«За последние месяцы мы стали свидетелями шокирующего и пагубного воздействия пандемии COVID-19 на все аспекты жизни нашей общества всюду в мире. Мы не можем позволить этому случиться вновь. Bvlgari обещает не только внести свой вклад в борьбу с COVID-19, но и работать с мировыми лидерами в области медицинских наук в Оксфордском университете, чтобы создать возможности для роста самым талантливым умам будущего. Я считаю это большой честью и горжусь возможностью поддержать Оксфорд ради достижения общей цели — искоренения вирусов и предотвращения будущих пандемий», — отметил Жан-Кристоф Бабен, президент и генеральный директор Bvlgari.