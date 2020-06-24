На прошедшем вебинаре «Новаторское настоящее ради ответственного будущего» генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен рассказал о различных шагах, предпринятых Домом Bvlgari ради поддержки борьбы с коронавирусом, включая производство дезинфицирующего геля для рук и его передачу больницам в Италии, Швейцарии, Великобритании и Японии, а затем объявил об учреждении фонда Bvlgari Virus Free.
Дом Bvlgari объявил об учреждении фонда Bvlgari Virus Free
Эта финансовая программа будет поддерживать передовые учреждения, придерживающиеся инновационных исследовательских стратегий для ослабления и лечения различных вирусов. В частности, Фонд Bvlgari Virus Free будет поддерживать два крупных центра: Институт Дженнера Оксфордского университета (Oxfordʼs Jenner Institute), объединяющий исследователей, занятых разработкой и созданием разнообразных вакцин, а также Римский национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, которому Bvlgari уже помогли приобрести высокотехнологичный микроскоп еще в начале эпидемии COVID-19.
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Марта Бранка и Жан-Кристоф Бабен
Вместе с Институтом Дженнера Фонд Bvlgari Virus Free также учреждает две стипендии для четырехлетней программы аспирантуры. Инициатива направлена на поддержку аспирантов и докторантов, занятых исследованиями COVID-19, и на создание Клинического фонда Bvlgari для разработки и клинического тестирования новых методов лечения, лекарственных препаратов и вакцин для борьбы с COVID-19 и родственными штаммами коронавируса.
«За последние месяцы мы стали свидетелями шокирующего и пагубного воздействия пандемии COVID-19 на все аспекты жизни нашей общества всюду в мире. Мы не можем позволить этому случиться вновь. Bvlgari обещает не только внести свой вклад в борьбу с COVID-19, но и работать с мировыми лидерами в области медицинских наук в Оксфордском университете, чтобы создать возможности для роста самым талантливым умам будущего. Я считаю это большой честью и горжусь возможностью поддержать Оксфорд ради достижения общей цели — искоренения вирусов и предотвращения будущих пандемий», — отметил Жан-Кристоф Бабен, президент и генеральный директор Bvlgari.
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