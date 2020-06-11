Коллекция Happy Spirit символизирует основные ценности компании Chopard: стремление к совершенству, творческий подход и новаторство. Эта ювелирная коллекция навеяна многочисленными художественными образами, начиная от «мобилей» Колдера и заканчивая русским авангардом.
Непростое украшение: коллекция Happy Spirit от Chopard
В коллекцию Happy Spirit входят колье и подвески различных размеров, от чокера до длинного колье, которые подходят как для повседневных образов, так и для вечерних. Линию дополняют серьги-пусеты, серьги на защелке, а также кольца и гладкие браслеты. Все украшения изготовлены из 18-каратного золота – причем все золото, в соответствии с обязательством, взятым на себя компанией в июле 2018 года, является «этичным». Каждая модель представлена в двух версиях: из белого золота с бриллиантами или из полированного золота двух цветов — розового и белого.
Главный символ коллекции — круг, который во многих культурах является символом женственности. Плавающие бриллианты Chopard еще в начале 2000 годов легли в основу ювелирной коллекции Happy Spirit. Сегодня они предстают в новой интерпретации, более лаконичной и легкой. Один или несколько плавающих бриллиантов – в зависимости от размера – кружатся в обрамлении нескольких вложенных друг в друга кругов. Их непрерывное движение – словно рассказ о бурной, радостной и кипучей жизни.
С апреля этого года украшения и часы Chopard можно приобрести онлайн на сайтах mercury.ru и tsum.ru. Изделия доступны для онлайн заказа при полной предоплате.
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