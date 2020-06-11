Непростое украшение: коллекция Happy Spirit от Chopard

В коллекцию Happy Spirit входят колье и подвески различных размеров, от чокера до длинного колье, которые подходят как для повседневных образов, так и для вечерних. Линию дополняют серьги-пусеты, серьги на защелке, а также кольца и гладкие браслеты. Все украшения изготовлены из 18-каратного золота – причем все золото, в соответствии с обязательством, взятым на себя компанией в июле 2018 года, является «этичным». Каждая модель представлена в двух версиях: из белого золота с бриллиантами или из полированного золота двух цветов — розового и белого.