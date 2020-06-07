Новые часы с авантюрином в коллекции LVCEA от Bvlgari

Новый дизайн придает часам воздушность за счет открытости конструкции, под которой скрывается механизм с ручным заводом и автоматическим подзаводом, калибра B77. Круглый корпус 33 мм выполнен из полированного розового золота. Бриллианты безеля соседствуют с заводной головкой из розового золота 18 карат с камнем сапфировой огранки и бриллиантом. Все это дополняется синим ремешком из кожи аллигатора с ушками из розового золота, отделанными бриллиантами, и пряжкой из розового золота.