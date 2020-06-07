Название коллекции LVCEA происходит от слова «свет» и в данном случае речь может идти о свете далеких планет. Синий авантюрин делает циферблат похожим на маленький кусочек вселенной на запястье.
Новые часы с авантюрином в коллекции LVCEA от Bvlgari
Авантюрин — это синтетический кристалл из стекла с вкраплениями меди, похожий на натуральный камень. Легенда гласит, что в 1700 г. стеклодув из Мурано просыпал медные опилки в расплавленное стекло, и случайно (по-итальянски — per avventura) получился материал, который он назвал авантюрином.
Новый дизайн придает часам воздушность за счет открытости конструкции, под которой скрывается механизм с ручным заводом и автоматическим подзаводом, калибра B77. Круглый корпус 33 мм выполнен из полированного розового золота. Бриллианты безеля соседствуют с заводной головкой из розового золота 18 карат с камнем сапфировой огранки и бриллиантом. Все это дополняется синим ремешком из кожи аллигатора с ушками из розового золота, отделанными бриллиантами, и пряжкой из розового золота.
Дебютирующая модель LVCEA — одна из самых впечатляющих в коллекции. Яркий характер римского ювелира Bvlgari нашел выражение в поэтичных часах, исполненных с высоким мастерством.
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