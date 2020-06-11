Mercury запустили продажу украшений онлайн

Компания одной из первых в России начала продажу ювелирных изделий онлайн – теперь доставка доступна и в Петербурге.
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Компания одной из первых в России начала продажу ювелирных изделий онлайн – теперь доставка доступна и в Петербурге.
Кольцо, розовое золото с бриллиантами, от 491 250 руб.
Колье, белое золото с бриллиантами, от 247 500 руб.
Кулон, белое золото, рубин, бриллианты, от 116 250 руб.
Серьги, белое золото с бриллиантами, от 420 000 руб.
Кольцо с бриллиантами и сапфирами, от 258 750 руб.
Колье, белое золото, жемчуг и бриллианты, от 165 000 руб.
С марта 2020 года изысканные украшения Mercury – воплощение трендов современного ювелирного искусства – можно приобрести онлайн по предоплате. Теперь заказ на сайте mercury.ru с доставкой доступен и петербуржцам. Все изделия, над созданием которых работают лучшие итальянские ювелиры, выполнены из золота с драгоценными камнями. К каждому украшению, приобретенному онлайн, прилагается сертификат подлинности Mercury с индивидуальным номером изделия.
Кольцо, белое золото с бриллиантами и рубинами, от 251 250 руб.
Браслет, белое золото с бриллиантами, от 330 000 руб.
Браслет, розовое золото с бриллиантами, от 318 750 руб.
Браслет, белое золото с бриллиантами, от 341 250 руб.
Браслет, белое золото с бриллиантами, по мотивам короны Мисс Россия, от 172 500 руб.
Кулон, белое золото с бриллиантами по мотивам короны Мисс Россия, от 363 750 руб.
Кольцо, белое золото с сапфирами и бриллиантами, от 315 000 руб.
Кольцо, белое золото с изумрудами и бриллиантами, от 363 750 руб.
Кольцо, белое золото с бриллиантами, от 195 000 руб.
Серьги, белое золото с бриллиантами, от 551 250 руб.
Серьги, белое золото с бриллиантами, от 483 750 руб.
Кольцо, белое золото с бриллиантами, от 502 500 руб.
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