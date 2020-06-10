Образование — это одно из основных прав человека, и в период кризиса особенно важно его гарантировать. Именно поэтому Дом Bvlgari и фонд Save the Children движутся к этой цели под лозунгом #SAVETHEFUTURE. В ответ на закрытие государственных школ и временное закрытие центров поддержки они занялись обеспечением дистанционного обучения для неблагополучных детей и подростков во время чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.
Дом Bvlgari и фонд Save the Children создали онлайн-школу для неблагополучных детей и подростков
Совместными силами Bvlgari и Save the Children создали в Италии Punto Luce delle Arti — образовательный центр в сфере декоративно-прикладных искусств. Сейчас он находится на передовой дистанционного обучения и проводит мероприятия, повышающие стрессоустойчивость детей и подростков. Все это потребовало предоставление цифровых носителей для учеников, адаптацию программ под онлайн-уроки и специализированную поддержку родителей во время кризиса.
Bvlgari уже 11 лет активно поддерживает фонд Save the Children, который более 100 лет борется за лучшее будущее для детей по всему миру. Пожертвование фонду отчисляется при покупке каждого украшения из коллекции Bvlgari. За это время собрано более $90 миллионов евро. В отличие от основных коллекций Bvlgari, украшения линейки Save the Children выполнены из серебра. Их можно купить онлайн — в России заработали удаленные продажи на сайте Bvlgari.
Bvlgari привлекли школу Punto Luce delle Arti к созданию видеоролика о дистанционном обучении для распространения через социальные сети Дома. Получилось видео, которое обещает много интересного во время занятий в школе. В создании ролика также принимали участие и ученики — они предлагали свои креативные идеи. И у вас есть возможность оценить то, что получилось в итоге этого творческого союза.
Видео завершается текстовой цитатой с вдохновляющими словами Эглантин Джебб, основательницы Save the Children, которая более ста лет назад провозгласила, что образование детей должно стать достоянием всего мира: "Children's education must embrace the world's legacy", то есть «Мировое наследие должно включать образование детей». Эта смелая женщина изменила ход истории, заявив, что всем детям должны быть гарантированы их основные права, включая право на получение образования.
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