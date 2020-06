Дом Bvlgari и фонд Save the Children создали онлайн-школу для неблагополучных детей и подростков

Видео завершается текстовой цитатой с вдохновляющими словами Эглантин Джебб, основательницы Save the Children, которая более ста лет назад провозгласила, что образование детей должно стать достоянием всего мира: "Children's education must embrace the world's legacy", то есть «Мировое наследие должно включать образование детей». Эта смелая женщина изменила ход истории, заявив, что всем детям должны быть гарантированы их основные права, включая право на получение образования.