Дом Bvlgari и фонд Save the Children создали онлайн-школу для неблагополучных детей и подростков

Bvlgari уже 11 лет активно поддерживает фонд Save the Children, который более 100 лет борется за лучшее будущее для детей по всему миру. Пожертвование фонду отчисляется при покупке каждого украшения из коллекции Bvlgari. За это время собрано более $90 миллионов евро. В отличие от основных коллекций Bvlgari, украшения линейки Save the Children выполнены из серебра. Их можно купить онлайн — в России заработали удаленные продажи на сайте Bvlgari.