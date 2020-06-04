Внутри обнаружились два циферблата, сохранившиеся спустя десятилетия: фирменный трехцветный циферблат хронографа El Primero A386, ставшего иконой Zenith, и другая версия трехцветных циферблатов, в дизайне которой были использованы три оттенка синего. Записей о них не существует, но, поскольку они хранились вместе с циферблатами часов A386, можно предположить, что это оригинальные прототипы для этой модели, и сам Шарль Вермо спрятал их на чердаке вместе с другими инструментами, необходимыми для производства El Primero. Возможно, тайна циферблата в трехцветной синей гамме никогда не будет раскрыта, но его красота и интригующая история вдохновили мануфактуру Zenith запустить его в производство.