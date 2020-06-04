Chronomaster Revival Manufacture Edition – настоящие часы с секретом и возможность прикоснуться к истории.
Zenith воспроизвели неизвестный ранее прототип циферблата своего культового хронографа
В прошлом году, во время празднования пятидесятилетнего юбилея механизма El Primero (который произвел настоящую революцию, избавив весь мир от необходимости каждое утро заводить свои часы), на чердаке главного исторического здания мануфактуры Zenith было совершено неожиданное открытие. Среди прочих артефактов и инструментов, которые Шарль Вермо спрятал в 1970-х годах во время кварцевого кризиса, была найдена небольшая коробочка без маркировки.
Внутри обнаружились два циферблата, сохранившиеся спустя десятилетия: фирменный трехцветный циферблат хронографа El Primero A386, ставшего иконой Zenith, и другая версия трехцветных циферблатов, в дизайне которой были использованы три оттенка синего. Записей о них не существует, но, поскольку они хранились вместе с циферблатами часов A386, можно предположить, что это оригинальные прототипы для этой модели, и сам Шарль Вермо спрятал их на чердаке вместе с другими инструментами, необходимыми для производства El Primero. Возможно, тайна циферблата в трехцветной синей гамме никогда не будет раскрыта, но его красота и интригующая история вдохновили мануфактуру Zenith запустить его в производство.
И вот мы встречаем новинку Revival с корпусом из нержавеющей стали диаметром 38 мм с помповыми кнопками, который точно воспроизводит дизайн модели A386 1969 года. Для сохранения пропорций легендарного хронографа были использованы оригинальные чертежи. Внутри бьется легендарный высокочастотный механизм El Primero. Часы представлены в специальном футляре, имитирующем книгу с обложкой в виде чертежа Мануфактуры Zenith. Кроме того, в комплект входит комикс о Шарле Вермо, написанный известным швейцарским карикатуристом Кози, и репродукция винтажного циферблата, найденного на чердаке. Прежде часы эксклюзивной серии Revival можно было приобрести только на мануфактуре в Ле-Локль, но теперь это можно сделать и на недавно запущенной онлайн-платформе.
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