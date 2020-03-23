Дом Bvlgari усиливает поддержку итальянских властей в борьбе с COVID-19

«Я уверен, что, будучи крупным экономическим игроком и символом Италии, Bvlgari несет ответственность за содействие предпринимаемым страной усилиям по борьбе с вирусом COVID-19, его профилактике и искоренению. Благодаря нашему опыту в области парфюмерии мы смогли вместе с ICR разработать «гель для очистки рук с дезинфицирующим эффектом», который будет производиться на фабрике в Лоди, уже выпускающей нашу престижную парфюмерию и косметические наборы для гостиниц. Осознавая трудность сложившейся ситуации, мы считаем нашим долгом делиться своими умениями и производственными мощностями. Мы благодарим Департамент Гражданской Защиты Италии, который возьмет на себя работы, связанные с получением и распространением средства», — отмечает генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен.