Bvlgari продолжает поддерживать научное и медицинское сообщество в борьбе с коронавирусом. Через месяц после объявления о крупном пожертвовании больнице Spallanzani на приобретение нового современного 3D-микроскопа высокой четкости компания объявляет о еще одном вкладе в дело борьбы с вирусом COVID-19, его профилактики и искоренения в Италии.
Дом Bvlgari усиливает поддержку итальянских властей в борьбе с COVID-19
Римский ювелирный Дом принял решение выпустить совместно с ICR (Industrie Cosmetiche Riunite, Lodi), своим давним партнером по производству парфюмерии, несколько сотен тысяч флаконов геля для рук в ближайшие два месяца. Флаконы будут поставляться в приоритетном порядке во все итальянские медицинские учреждения через Protezione Civile (Департамент гражданской защиты).
«Я уверен, что, будучи крупным экономическим игроком и символом Италии, Bvlgari несет ответственность за содействие предпринимаемым страной усилиям по борьбе с вирусом COVID-19, его профилактике и искоренению. Благодаря нашему опыту в области парфюмерии мы смогли вместе с ICR разработать «гель для очистки рук с дезинфицирующим эффектом», который будет производиться на фабрике в Лоди, уже выпускающей нашу престижную парфюмерию и косметические наборы для гостиниц. Осознавая трудность сложившейся ситуации, мы считаем нашим долгом делиться своими умениями и производственными мощностями. Мы благодарим Департамент Гражданской Защиты Италии, который возьмет на себя работы, связанные с получением и распространением средства», — отмечает генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен.
Bvlgari входит в группу LVMH, являющуюся мировым лидером в сфере производства и розничной реализации предметов роскоши. На прошлой неделе группа объявила об аналогичной поддержке органов здравоохранения Франции выпуском в собственных парфюмерно-косметических лабораториях (Dior, Guerlain, Givenchy) около 50 тонн дезинфицирующего геля в неделю для объемных поставок по французским больницам. Группа также разместила у китайского производителя значительный заказ на поставку масок. Первые 10 миллионов штук прибудут во Францию на этой неделе. В настоящее время LVMH также планирует отправить несколько миллионов масок в Италию и Испанию.
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