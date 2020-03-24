Rado выпустили часы из бронзы и керамики

Бронзу в часовом деле используют нечасто: материал дорогой и редкий. Но Rado не раз доказали, что подвластны любые эксперименты, и вот очередной удачный: совмещение классической бронзы с высокотехнологичной керамикой. Решение выигрышное не только с точки зрения технологий, но и эстетической: сочетание бронзы с зеленым (в котором выполнен безель, циферблат и кожаный ремешок) напоминает природные оттенки, а значит, всегда останется актуальным.