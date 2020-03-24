Винтаж и современность встретились в новинке Captain Cook Bronze Automatic.
Rado выпустили часы из бронзы и керамики
Бронзу в часовом деле используют нечасто: материал дорогой и редкий. Но Rado не раз доказали, что подвластны любые эксперименты, и вот очередной удачный: совмещение классической бронзы с высокотехнологичной керамикой. Решение выигрышное не только с точки зрения технологий, но и эстетической: сочетание бронзы с зеленым (в котором выполнен безель, циферблат и кожаный ремешок) напоминает природные оттенки, а значит, всегда останется актуальным.
Помимо этого, в Captain Cook Bronze Automatic есть все то, чего ожидаешь от швейцарских часов: первоклассный механизм ETA C07 с запасом хода до 80 часов, прочное сапфировое стекло, водонепроницаемость до 30 бар (300 м), циферблат и стрелки с покрытием Super-LumiNova®, удобная застежка ремешка Easy Clip. Идеальные часы для тех, кто предпочитает классический дизайн, но не готов отказаться от самых современных технологических решений!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.