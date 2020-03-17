В этот раз Big Bang Meca-10 Nicky Jam оснастили керамическим корпусом и сапфирами.
Hublot выпустили новые часы в партнерстве с Ники Джемом
Что связывает мастеров швейцарского часового искусства Hublot с певцом и хитмейкером Ники Джемом? Во-первых, футбол: в 2018 году Hublot стали официальным спонсором и таймкипером FIFA в России, а Ники Джем написал гимн чемпионата Live It Up. Во-вторых, интерес к искусству. Hublot Loves Art – один из девизов бренда, доказательство которому – многочисленные коллаборации с артистами и художниками. Ну и главное – любовь к часам! Именно поэтому Hublot выбрали певца своим амбассадором и выпустили совместно с ним яркие и современные Big Bang Meca-10 Nicky Jam.
Базой для новинки послужил 45-миллиметровый корпус Big Bang, внутри которого установлен мануфактурный калибр HUB1201 с 10-дневным запасом хода. Корпус часов выполнен из черной керамики, а безель декорирован 48 желтыми и оранжевыми сапфирами и зелеными цаворитами багетной огранки. Те же цвета повторяются в циферблате, украшенном 143 сапфирами, и в ремешке из кожи аллигатора, и отсылают к видеоклипу на хит Ники Джема «X (Equis)» (который, кстати, посмотрели уже почти 2 миллиарда человек!). Изюминкой дизайна стал логотип певца в виде его инициалов – NJ, а на обратной стороне корпуса можно увидеть его автограф.
«Большая привилегия носить на запястье шедевр швейцарского часового искусства, украшенный моими инициалами! Что общего у этих часов с моей музыкой? За каждым большим успехом, неважно, часы это или песня, стоит огромная работа, результат усилий большой команды», — признается Ники Джем.
Big Bang Meca-10 Nicky Jam в керамическом корпусе с сапфирами и цаворитами выпущены лимитированной серией в 50 экземпляров.
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