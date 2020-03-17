Hublot выпустили новые часы в партнерстве с Ники Джемом

Базой для новинки послужил 45-миллиметровый корпус Big Bang, внутри которого установлен мануфактурный калибр HUB1201 с 10-дневным запасом хода. Корпус часов выполнен из черной керамики, а безель декорирован 48 желтыми и оранжевыми сапфирами и зелеными цаворитами багетной огранки. Те же цвета повторяются в циферблате, украшенном 143 сапфирами, и в ремешке из кожи аллигатора, и отсылают к видеоклипу на хит Ники Джема «X (Equis)» (который, кстати, посмотрели уже почти 2 миллиарда человек!). Изюминкой дизайна стал логотип певца в виде его инициалов – NJ, а на обратной стороне корпуса можно увидеть его автограф.