Безупречные механизмы и совершенные формы — атрибуты всей легендарной серии Defy, но Zenith каждый раз находят чем удивить поклонников часового искусства. На этот раз вдохновением для новой модели послужило творчество диджея, продюсера и композитора, легенды техно-музыки Карла Кокса. Очень логичная коллаборация: как Кокс, оттачивая мастерство, прошел путь от маленьких вечеринок 80-х до собственного лейбла и сцены на Burning Man – так и Zenith постоянно стремятся к большему, двигая индустрию вперед. К тому же кто, как не музыканты и мастера часового дела, знают о ритме все?