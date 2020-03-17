Первый итог коллаборации – новый хронограф Defy 21 Carl Cox.
В едином ритме: Zenith объявили о сотрудничестве с диджеем Карлом Коксом
Безупречные механизмы и совершенные формы — атрибуты всей легендарной серии Defy, но Zenith каждый раз находят чем удивить поклонников часового искусства. На этот раз вдохновением для новой модели послужило творчество диджея, продюсера и композитора, легенды техно-музыки Карла Кокса. Очень логичная коллаборация: как Кокс, оттачивая мастерство, прошел путь от маленьких вечеринок 80-х до собственного лейбла и сцены на Burning Man – так и Zenith постоянно стремятся к большему, двигая индустрию вперед. К тому же кто, как не музыканты и мастера часового дела, знают о ритме все?
Defy 21 Carl Cox выполнены в карбоновом корпусе с прозрачной задней крышкой, благодаря которой можно разглядеть практически все детали легендарного механизма El Primero 9004 с запасом хода до 50 часов и получить особое удовольствие, глядя на его слаженную работу. Новинка оснащена основным скелетонизированным циферблатом и тремя дополнительными, один из которых, секундный, выполнен в виде виниловой пластинки. Безель имеет люминесцентное покрытие и светится в темноте – как и нить, которой прошит ремешок. Такую деталь точно оценят любители клубной жизни – если, конечно, поторопятся: Defy 21 Carl Cox выпущены лимитированной серией 200 экземпляров.
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