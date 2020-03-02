Это уже 7 модель в коллекции Swatch X 007: ранее бренд решил вспомнить почти 6 десятилетий легендарных фильмов о Джеймсе Бонде, захватывающие секретные миссии и незабываемых актеров. Идея воплотилась в 6 эксклюзивных часах: одни, например, посвящены Доктору Ноу из одноименного первого фильма 1962 года; другие — фильму «Лунный Гонщик», где Бонд покоряет космические просторы; третьи — «Казино Рояль», где актер Дэниел Крэйг впервые появляется в роли агента.

Лимитированная модель Q была разработана в коллаборации с художницей по костюмам «Не время умирать» — Суттират Энн Ларларб. Прозрачный циферблат из нержавеющей стали от SKIN Irony, демонстрирующий сложный механизм, дополнен кожаным ремешком с принтом «шотландская клетка», и все это обрамлено ярко-красным кантом.