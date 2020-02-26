Специально к праздникам испанский ювелирный дом создал эксклюзивные дождевики для истинных #TOUSLovers.
Готовимся к капризному межсезонью вместе с TOUS
До 8 марта у вас есть шанс получить невероятно стильный дождевик Stay Tender при покупке от 20 000 рублей.
У TOUS богатый выбор новых предложений. В этом году испанскому ювелирному бренду исполнилось 100 лет, так что появилась новая коллекция сумок и украшений SS’20. А также недавно TOUS представил новые украшения к Дню Святого Валентина, которые могут стать оригинальным признанием в любви, вне зависимости от даты.
Подробности акции в бутиках TOUS!
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