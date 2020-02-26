Готовимся к капризному межсезонью вместе с TOUS

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У TOUS богатый выбор новых предложений. В этом году испанскому ювелирному бренду исполнилось 100 лет, так что появилась новая коллекция сумок и украшений SS’20. А также недавно TOUS представил новые украшения к Дню Святого Валентина, которые могут стать оригинальным признанием в любви, вне зависимости от даты.

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