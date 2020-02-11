Hublot выпустили часы с редчайшей формой золота на планете

На выставке LVMH в Дубае швейцарский бренд продемонстрировал, что золото в часовом деле не только не исчерпало себя, но и может принимать новые удивительные формы. На черном циферблате новинки разместили кристаллы 24-каратного золота, вручную созданные специалистами Hublot – в природе драгоценный металл в такой форме почти не встречается.