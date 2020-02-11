Драгоценные кристаллы, выращенные вручную, украсили циферблат новинки Classic Fusion Gold Crystal
Hublot выпустили часы с редчайшей формой золота на планете
На выставке LVMH в Дубае швейцарский бренд продемонстрировал, что золото в часовом деле не только не исчерпало себя, но и может принимать новые удивительные формы. На черном циферблате новинки разместили кристаллы 24-каратного золота, вручную созданные специалистами Hublot – в природе драгоценный металл в такой форме почти не встречается.
Благодаря специальному термическому воздействию золото затвердевает в форме удивительной красоты кристаллов, каждый из которых не повторяется. Затем хрупкие кристаллы отбираются вручную – здесь требуется ювелирная точность и осторожность. Рисунок золота покрывается прозрачным лаком (20 слоев!) в вакуумных условиях, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. Как драгоценное произведение искусства, требующее достойной рамы, циферблат устанавливается в черный керамический корпус часов диаметром 38 мм или 45 мм, который выгодно оттеняет и подчеркивает игру золотых бликов.
За точность в новой модели Classic Fusion Gold Crystal отвечает калибр HUB1112 – механизм с автоподзаводом и запасом хода в 42 часа. Тандем черной сатиновой и полированной керамики и фактурного золота дополняет комбинированный ремешок из кожи аллигатора.
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