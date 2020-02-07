Часовой дом Longines более ста лет является официальным хронометристом многих спортивных соревнований. Не удивительно, что бренд выпускает немало спортивных моделей. Главная отличительная особенность коллекции — водонепроницаемость на глубине до 300 м. Кроме того, часы доступны в двух размерах — 41 или 43 мм в диаметре и с двумя видами взаимозаменяемых ремешков — зеленым каучуковым в цвет циферблата и из нержавеющей стали. Часы оснащены механизмом с автоматическим заводом — калибр L888.3 был специально разработан для Longines. У часов также есть вращающийся в одном направлении безель, завинчивающаяся заводная головка и задняя крышка, защита заводной коронки, складная застежка с двойной блокировкой, кремниевая пружина баланса.