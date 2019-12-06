Российский бренд авторских украшений SEXY FISH JEWELRY появился в 2018 году благодаря Виктории Гилварг, ведущей на канале РБК (программа «Бизнес-ланч»). Яркие аксессуары быстро приобрели популярность, и уже с весны 2019 года начали продаваться не только в России, но и в ОАЭ. Бренд SEXY FISH JEWELRY успел завоевать доверие таких трендсеттеров, как Полина Киценко, Лаура Джугелия, Юлия Высоцкая, Глюкоза и многих других. В чем же секрет успеха?
Почему украшения SEXY FISH JEWELRY — идеальный аксессуар на все случаи жизни
1. Ручная работа
Украшения создаются вручную, а производство находится в Москве. Все мастера с ювелирным образованием и отлично представляют, как сочетать между собой роскошные элементы и стиль casual.
2. Большой выбор цветовых решений
Цветовая палитра варьируется от нюдовых оттенков до насыщенного бургунди, изумрудного и графитового. Здесь встречаются как классические решения, так и контрастные сочетания, так что есть из чего выбрать. А благодаря специальному покрытию, украшения не тускнеют и не теряют со временем цвет.
3. Украшения на любой вкус
В коллекции бренда есть крупные броские клипсы для вечера, а также лаконичные жемчужные чокеры, клипсы и серьги, идеально сочетающиеся с деловым костюмом. Несмотря на свою внешнюю массивность, украшения SEXY FISH JEWELRY очень легкие и в них можно даже протанцевать всю ночь напролет. Все украшения легко и гармонично сочетаются между собой, это еще раз подчеркивается в главном слогане бренда — be free, be sexy, have fun.
4. Необычные сочетания материалов
Барочный жемчуг, агат, кварц, драгоценная шпинель, коралл, стразовая лента, натуральная кожа, бисер — все это входит в состав украшений SEXY FISH JEWELRY. Сама Виктория Гилварг, креативный директор проекта, тоже участвует в создании украшений, например, она открыла для себя разноцветный кварц и решила интегрировать его в колье из барочного жемчуга. Украшение сражу же стало бестселлером.
5. Индивидуальный подход
Отдельное преимущество бренда — консьерж-гарантия, действующая на протяжении двух месяцев. Это значит, что если что-то случится, вам или предложат ремонт изделия, или его обмен.
Найти украшения можно на сайте бренда.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.