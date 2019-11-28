Швейцарский бренд пополнил коллекцию «Наследие» (Heritage) еще одной интересной новинкой.
Вне времени: Longines перевыпустили военные часы 1938 года
Longines Heritage Military 1938 Limited Edition – это современная интерпретация военных часов, которые поставлялись вооруженным силам в Восточной Европе. Оригинальная модель 1938 года бережно хранилась в коллекции Longines как часть богатого наследия бренда и теперь получила новое воплощение.
Внешне новинка напоминает те заветные часы деда, которые так будоражили воображение в детстве и которые хотелось украдкой примерить. Форма стального корпуса диаметром 43 мм, типичная для 1930-х годов, скошенный безель, винтажная заводная головка в форме сплюснутого бутона. Матовый циферблат тоже в точности повторяет дизайн оригинальной модели, но в стремлении к совершенству (а швейцарский бренд не любит компромиссы) Longines укомплектовали его устойчивым к царапинам сапфировым стеклом с внутренним антибликом и покрыли стрелки и цифры Super-LumiNova®, которое обеспечивают прекрасную видимость в любых условиях.
Переиздание с бережным отношением к форме, пропорциям и цвету не исключает технологических изменений: внутри часы оснащены калибром Longines 507, механизмом с ручным заводом, работающим с частотой 18000 колебаний в час и с запасом хода в 46 часов. Longines Heritage Military 1938 доступны с угольно-серым патинированным ремешком или альтернативой коньячного цвета, а специальный инструмент, идущий в комплекте с часами, позволяет легко заменить ремешок – таким образом менее чем за минуту ваши повседневные часы превращаются в аксессуар выходного дня.
Каждая модель часов переизданной версии пронумерована, всего в лимитированной серии выпущено 1938 штук – дань году выпуска оригинальной модели.
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