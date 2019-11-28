Внешне новинка напоминает те заветные часы деда, которые так будоражили воображение в детстве и которые хотелось украдкой примерить. Форма стального корпуса диаметром 43 мм, типичная для 1930-х годов, скошенный безель, винтажная заводная головка в форме сплюснутого бутона. Матовый циферблат тоже в точности повторяет дизайн оригинальной модели, но в стремлении к совершенству (а швейцарский бренд не любит компромиссы) Longines укомплектовали его устойчивым к царапинам сапфировым стеклом с внутренним антибликом и покрыли стрелки и цифры Super-LumiNova®, которое обеспечивают прекрасную видимость в любых условиях.