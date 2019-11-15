Новая рекламная кампания Nina Ricci: цветы, мотыльки и яркие шляпы-наперстки

Кадры сделаны с эффектом выдержки — благодаря ему (и летящим блузам и платьям, конечно!) силуэты становятся похожими на цветы и мотыльки. Атмосфера повторяется и в видео-ролике, также снятом Марио Сорренти, — и это едва ли не самое красивое, что вы увидите перед выходными!