Джулия Робертс бежит по Дворцовой площади — посмотрите новый рекламный ролик от Calzedonia

На самом деле бутика Calzedonia на Дворцовой площади нет (он расположен немного дальше, на Невском проспекте), а сама Джулия в Петербург не приезжала (но все еще впереди!). В ролике ее заменила другая девушка — в таком же розовом пальто, кашемировых колготках и с фирменным пакетом бренда, закрывающим лицо от снегопада и посторонних глаз.