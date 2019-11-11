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Джулия Робертс бежит по Дворцовой площади — посмотрите новый рекламный ролик от Calzedonia

Итальянский бренд Calzedonia, выпускающий колготки, чулки и купальники, представил новую рекламную кампанию с участием своего амбассадора — Джулии Робертс. В ней звезда фильма «Красотка» отравляется за покупками в двух городах — Париже (при теплой и солнечной погоде) и Петербурге (в сильнейший снегопад). В первом Джулия примеряет полупрозрачные колготки в горох, во втором — кашемировый вариант в сером цвете — и, подумав всего пару секунд, выбегает в нем на заснеженную Дворцовую площадь.

 

 

На самом деле бутика Calzedonia на Дворцовой площади нет (он расположен немного дальше, на Невском проспекте), а сама Джулия в Петербург не приезжала (но все еще впереди!). В ролике ее заменила другая девушка — в таком же розовом пальто, кашемировых колготках и с фирменным пакетом бренда, закрывающим лицо от снегопада и посторонних глаз.

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Алина Малютина,
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