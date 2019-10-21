98-летняя Айрис Апфель снялась в рекламной кампании UNIQLO

Коллекционер, дизайнер и модель IMG Models Айрис Апфель стала лицом рекламной кампании UNIQLO «Love & Fleece». Она выпущена в честь 25-летия работы бренда с флисом, который за это время постоянно менялся и совершенствовался. Так, в новые коллекции UNIQLO, в том числе выпущенные вместе с Engineered Garments, Джонатаном Андерсоном и Кристофом Лемером, вошли флисовые куртки, пуловеры и даже куртки. Где-то флис напоминает ворсистую овечью шерсть, где-то — мягкий мех в пастельных оттенках.