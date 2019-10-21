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98-летняя Айрис Апфель снялась в рекламной кампании UNIQLO

Коллекционер, дизайнер и модель IMG Models Айрис Апфель стала лицом рекламной кампании UNIQLO «Love & Fleece». Она выпущена в честь 25-летия работы бренда с флисом, который за это время постоянно менялся и совершенствовался. Так, в новые коллекции UNIQLO, в том числе выпущенные вместе с Engineered Garments, Джонатаном Андерсоном и Кристофом Лемером, вошли флисовые куртки, пуловеры и даже куртки. Где-то флис напоминает ворсистую овечью шерсть, где-то — мягкий мех в пастельных оттенках.

 

 

Вместе с 98-летней Айрис Апфель в рекламной кампании флисовой коллекции появилась 13-летняя девочка-дизайнер Керис Роджерс. Также UNIQLO выпустили видео «Love & Fleece» с участием танцора Кеничи Эбина, прославившегося на американском шоу талантов, и получившей всемирное признание барабанщицей-вундеркиндом Йойока.  

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Алина Малютина,
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