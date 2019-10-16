Леонид Алексеев откроет в Петербурге пространство House of Leo

Напомним, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» перезапустил свой бренд весной 2019 года. Показ первой коллекции House of Leo прошел в пространстве «Надежда» на территории Трехгорной мануфактуры в Москве. О ней Леонид Алексеев подробно рассказывал в интервью «Собака.ru»: «[Она была] о папином шкафе. Когда ты еще ребенок, одежда родителей кажется тебе пугающе большой и необычной, а когда вырастаешь, начинаешь носить ее сам. Она пропитана воспоминаниями о юношеской красоте, советских дискотеках, далеких путешествиях. Так как мой папа всю жизнь занимался яхтенным спортом, часть коллекции посвящена морской униформе, а сет-дизайн показа сделан в виде летящих парусов».