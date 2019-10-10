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«Мы рыжие! Мы будем бороться!»: принц Гарри и Эд Ширан записали совместный благотворительный ролик

В инстаграме герцогов Сассекских появился совместный благотворительный ролик Эда Ширана и принца Гарри. Британский музыкант приехал к представителю королевской семьи, чтобы, как ему показалось, обсудить права рыжих. «Спасибо, что согласился на это», — говорит в видео Гарри. — Я считаю, что эта тема недостаточно часто поднимается в обществе. А между прочим, из-за нее страдают люди по всему миру. Ты, как музыкант, мог бы написать об этой проблеме песню, и тогда бы все обратили на нее внимание». После восклицания Эда Ширана «мы рыжие, мы победим!», герцог Сассекский объяснил, что имел в виду нечто другое.  

 

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Both Prince Harry and Ed Sheeran want to ensure that not just today but every day, you look after yourself, your friends and those around you. There’s no need to suffer in silence - share how you’re feeling, ask how someone is doing and listen for the answer. Be willing to ask for help when you need it and know that we are all in this together. #WMHD Check out the accounts below for more resources and support: @Heads_Together @Calmzone @MentalHealthFoundation @CharityNoPanic @SamaritansCharity @YoungMindsUK @GiveUsAShoutInsta @Childline_official @LetsTalkAboutMentalHealth @Jedfoundation @Pandas_UK @Charitysane @MindCharity @TimeToChangeCampaign @RethinkMentalIllness @MentalHealthMates @ActionHappiness @MHFAEngland @DitchTheLabel @TheBlurtFoundation

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

 

На самом деле принц Гарри пригласил музыканта записать ролик ко Дню психического здоровья. Совместно они призвали «помогать друзьям и незнакомцам, помогать всем, кто страдает» и подписаться на аккаунты, которые рассказывают об этой проблеме — Mental Health Foundation, CALM и Heads Together.

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Алина Малютина,
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