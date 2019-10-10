«Мы рыжие! Мы будем бороться!»: принц Гарри и Эд Ширан записали совместный благотворительный ролик

В инстаграме герцогов Сассекских появился совместный благотворительный ролик Эда Ширана и принца Гарри. Британский музыкант приехал к представителю королевской семьи, чтобы, как ему показалось, обсудить права рыжих. «Спасибо, что согласился на это», — говорит в видео Гарри. — Я считаю, что эта тема недостаточно часто поднимается в обществе. А между прочим, из-за нее страдают люди по всему миру. Ты, как музыкант, мог бы написать об этой проблеме песню, и тогда бы все обратили на нее внимание». После восклицания Эда Ширана «мы рыжие, мы победим!», герцог Сассекский объяснил, что имел в виду нечто другое.