«Молодость уродлива, лучшее украшение — кредитка»: Леонид Алексеев о том, как мода реагирует на изменения в обществе

Изменить систему моды, перевернув время вспять, попытался бельгийский (и любимый петербуржцами!) дизайнер Дрис ван Нотен. Он предложил разработать совместную коллекцию Кристиану Лакруа, который с 1980-х создавал роскошные наряды с мехом, кружевом и пайетками (одним из самых известных стал топ с первой обложки Vogue под руководством Анны Винтур), но в 2009-м объявил о банкротстве и отошел от дел. После феерического показа у экспертов, критиков и модных редакторов был один вопрос: «А что, так можно было?». Ведь по негласному правилу системы моды, банкротство означает смерть человека как дизайнера, и уж тем более невозможно представить присутствие двух звезд — ушедшей и современной — на одном подиуме (читайте: троне). Сам Дрис ван Нотен говорил о том, что ему было важно не просто сделать трибьют великому таланту, а именно поработать с ним. И, может, именно это изменение станет началом новой эпохи, в которой креативные директора больше не будут расходным материалом для недовольных продажами предпринимателей, их перестанут менять как перчатки и начнут снова ценить за талант.