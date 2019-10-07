В ноябре в издательстве Flammarion выйдет книга под названием «Ода радости». В ней история модного дома Christian Dior рассказывается через фотографии Ричарда Аведона, Эллен фон Унверт, Ги Бурдена, Анри-Картье Брессона, Генри Кларка и Питера Линдберга, который скончался в начале сентября. Всего в книгу войдет 220 исторических кадров в сопровождении комментариев публициста, сценариста и доктора психологических наук Мурьеля Теодори. Купить ее можно будет по цене в 85 долларов на Amazon.
Выходит новая книга о модном доме Christian Dior с фотографиями Питера Линдберга, Ричарда Аведона и Ги Бурдена
Напомним, в прошлом году история дома Christian Dior стала предметом интереса журналиста Жерома Хановера и фотографа Лазиз Хамани. В издательстве Assouline вышла их книга о Марке Боане, который проработал на посту креативного директора Dior почти 30 лет.
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Актриса Ава Гарднер на примерке у Кристиана Диора в 1957 году
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