Выходит новая книга о модном доме Christian Dior с фотографиями Питера Линдберга, Ричарда Аведона и Ги Бурдена

В ноябре в издательстве Flammarion выйдет книга под названием «Ода радости». В ней история модного дома Christian Dior рассказывается через фотографии Ричарда Аведона, Эллен фон Унверт, Ги Бурдена, Анри-Картье Брессона, Генри Кларка и Питера Линдберга, который скончался в начале сентября. Всего в книгу войдет 220 исторических кадров в сопровождении комментариев публициста, сценариста и доктора психологических наук Мурьеля Теодори. Купить ее можно будет по цене в 85 долларов на Amazon.