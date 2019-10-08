Дизайнер Нейл Барретт — о сотрудничестве со звездами, технологиях в моде и изменениях в мужском гардеробе

Почему вас называют одним из основателей стиля athleisure?

Когда задолго до открытия моего собственного бренда я работал над мужской линией в Prada, то начал пробовать делать костюмы из инновационных тканей, которые обычно встречаются в спортивной одежде, — нейлона и джерси. Благодаря этому рукава и колени становились эластичными, не сковывали движений во время работы в офисе или танцев на сцене, а также не мялись при перевозке в ручной клади. Для мужской моды это стало революцией.

Вы продолжаете развивать эти технологии под маркой Neil Barrett?

Конечно, именно за ними ко мне и приходят музыканты, актеры, футболисты и игроки в бейсбол — люди, которые не привыкли носить костюм в повседневной жизни. В наших пиджаках и брюках они чувствуют себя так же комфортно, как в футболке и трениках. Мы сделали костюмы Джастину Тимберлейку для The 20/20 Experience World Tour, а когда на шоу Грэма Нортона актера Зака Эфрона попросили сделать трюк на пилоне (да-да!), его костюм Neil Barrett не задрался и не деформировался — потрясающе смотрелся в кадре!