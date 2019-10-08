Дизайнер Нейл Барретт, который одел Джастина Тимберлейка, Уилла Смита, Зака Эфрона и Брэда Питта в революционный athleisure, привез в бутик Babochka эко-френдли коллекцию весна-лето 2020. Редактор моды «Собака.ru» Алина Малютина встретилась с Нейлом во время Fashion Night Out в Петербурге и расспросила о том, как он бросил работу в Prada ради собственного бренда и как за 20 лет с момента его основания изменилась мужская мода.
Дизайнер Нейл Барретт — о сотрудничестве со звездами, технологиях в моде и изменениях в мужском гардеробе
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Нейл Баррет в своем новом корнере в Babochka
Почему вас называют одним из основателей стиля athleisure?
Когда задолго до открытия моего собственного бренда я работал над мужской линией в Prada, то начал пробовать делать костюмы из инновационных тканей, которые обычно встречаются в спортивной одежде, — нейлона и джерси. Благодаря этому рукава и колени становились эластичными, не сковывали движений во время работы в офисе или танцев на сцене, а также не мялись при перевозке в ручной клади. Для мужской моды это стало революцией.
Вы продолжаете развивать эти технологии под маркой Neil Barrett?
Конечно, именно за ними ко мне и приходят музыканты, актеры, футболисты и игроки в бейсбол — люди, которые не привыкли носить костюм в повседневной жизни. В наших пиджаках и брюках они чувствуют себя так же комфортно, как в футболке и трениках. Мы сделали костюмы Джастину Тимберлейку для The 20/20 Experience World Tour, а когда на шоу Грэма Нортона актера Зака Эфрона попросили сделать трюк на пилоне (да-да!), его костюм Neil Barrett не задрался и не деформировался — потрясающе смотрелся в кадре!
Какие вещи точно станут хайлайтами коллекции весна-лето?
Первое — это пальто, в котором можно крутить рукавами на 360 градусов и которое отлично смотрится и с широкими шортами, и с брюками со стрелками. Второе — удлиненный бомбер, который выглядит как обычная черная куртка, но на самом деле имеет идеальную посадку, сделан из водоотталкивающей ткани и снабжен функциональными деталями — например, внутренними карманами на замке. Третье — поло технологичной вязки, которое принимает форму тела и позволяет проходить в нем весь день. И, наконец, футболка с цветными патчами — необычная вещь для нашего бренда. В этой коллекции я решил сделать то, что никогда не делал за двадцать лет, поэтому в ней есть графика, принты, паттерны и — о боже! — логотип Neil Barrett прямо на груди.
Как за эти двадцать лет изменилась мода?
Самое важное — экология. Чтобы контролировать эти процессы, у Neil Barrett все производство локализовано: 85 % коллекций создается в Италии, остальные 15 % — на сертифицированных фабриках в Португалии и Китае. Эта часть приходится на трикотаж: азиатские машины делают его лучше, чем итальянские.
Вы с детства знали, что пойдете по стопам своего дедушки-портного?
В Central Saint Martins, который я окончил в 1986 году, обучают самым разным видам искусства: рисованию, фотографии, интерьерному дизайну, дизайну одежды. Я долго метался между модой и архитектурой — нравился процесс проектирования фурнитуры и зданий, — но в итоге выбрал одежду. Видимо, роль сыграло то волнение, которое я испытывал, когда видел дедушку за работой.
После учебы вы работали над мужскими линиями в Gucci и Prada. Почему решили выйти из зоны комфорта и создать именной бренд?
Наемный дизайнер должен разрабатывать ДНК марки, на которую трудится, а мне все больше хотелось высказаться самому. К тридцати годам я созрел для этого и морально, и материально, поэтому не ушел из зоны комфорта, а, скорее, вошел в нее.
И каким было ваше высказывание?
Мне было интересно, смогу ли я придумать одежду, которую купят не за раскрученный лейбл, а за посадку и крой. Поэтому на первых вещах Neil Barrett даже не было логотипа: качество должно было сказать само за себя!
Какие события с того момента вы назвали бы ключевыми для бренда?
Во-первых, дебютный показ, который прошел во Флоренции на Pitti Uomo. Он собрал сотни людей, среди которых я отчетливо помню горящий и гордый взгляд своего папы. Во-вторых, открытие штаб-квартиры Neil Barrett. Если раньше офис, производство, шоурум и лаборатории, где я придумываю мужскую, женскую, детскую и travel-линейки, были разбросаны по всему Милану, то сейчас они находятся в одном здании площадью 6000 квадратных метров. И в-третьих, появление паттерна в виде молнии, который я использую вместо названия. Он ознаменовал так называемую постминималистичную веху моего дизайна (до молнии я делал простые, однотонные вещи).
Почему именно молнии?
Я искал маскулинный, сильный и при этом энергичный знак. И, как и все гениальное, он пришел ко мне спонтанно. Я отдыхал в клубе на Ибице, вышел подышать свежим воздухом, увидел перед собой электрическую башню и понял: «Ну конечно! Это должна быть молния!»
У вас горят глаза, когда вы рассказываете об этом! Как вам удается столько лет не терять запал?
Я никогда не бываю удовлетворенным. Каждое утро просыпаюсь, одеваюсь, смотрю на себя в зеркало и думаю, что хочу выглядеть еще лучше! Хорошо, что для этого у меня есть не только спортзал, но и собственный бренд!
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