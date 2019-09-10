Юра Музыченко и Мак Сима Мгла о силе духа и об искусстве посылать все к черту

Это очень разные музыканты. Один играет русско-цыганский уличный алко-хардкор на душевных инструментах, а другой зачитывает фит с молчанием. У первого татуировка с Чебурашкой на руке, а у второго код родного города на груди. Ничего общего, кроме того, что каждый из них прошел через нелегкое испытание, подброшенное судьбой, и уцелел. Более того, стал сильнее и сумел своего врага (у каждого героя он свой) обратить в союзники. Юра Музыченко и группа The Hatters в июле этого года выпустили новый, четвертый по счету альбом «Forte & Piano», а рэпер Мак Сима Мгла еще в январе презентовал свой первый альбом «Черная Заря». Мы поговорили с музыкантами и узнали, что их вдохновляет и придает им сил идти дальше. Легко ли быть бунтарями и уверенно гнуть свою линию. Брутальный характер нашему разговору задавала обстановка завода «Красный треугольник» и ботинки Dr.Martens с новой кампанией TOUGH AS YOU*. Купить такие же ботинки, как на героях, и не только можно на сайте. *непоколебимый, как ты

Юра Музыченко: «Я ненавижу отпуски»

Ты считаешь себя лицом новой России? (Смеется.) Не хочется задирать нос, но мы составляем современное медийное поле страны. Не именно я, моя группа The Hatters и моя тату-студия, а наше интернет-объединение Клик-Клак, наша дружба с Ильичом, с Пязок, с Усачевым, с Поперечным, с Гарри Топором, с другими музыкантами — с Wildways, например. Все мы вместе — та прослойка общества, которая еще не мейнстрим, но и не старье. Про нас знают, и мы — лидеры мнений. Интересно, что основная часть твоего ответа была не столько про музыку, сколько про интернет-тусовку. Когда-то именно музыканты были голосом поколения, а сейчас это интернет? Ну естественно. Вот вчера я отправлял ребятам песню и вспомнил, что еще 8 лет назад я не мог этого сделать. Пацаны были в Гатчине, а я уже переехал в Питер. Придумал набросок на песню — и не смог ничего им отправить, не ММС же слать. Так и поехал в Гатчину пьяный. А теперь песня там окажется за секунду. Интернет — это двигатель всего, даже музыки. А маленький Юра мечтал вообще о таком успехе — стать тем самым лицом новой России? Конечно. У нас была четырехкомнатная хрущевка, папа был начальником цеха, а нас, детей, в семье было трое. И вот когда меня наказывали, меня всегда отправляли в угол. И я всегда выбирал угол в комнате брата, потому что у него проигрыватель. И я там слушал сказки, а когда надоело слушать «Али-Баба и 40 разбойников», я начал слушать пластинки брата. Прыгал на тахте и представлял, как я играю на сцене. Получается, о чем мечтал еще дошкольником, то и сбылось.

Моя суперсила — это окружить себя правильными людьми

Выходит, музыка пришла в твою жизнь очень рано, а театр как появился? Я ходил на курсы в музыкальное училище имени Римского-Корсакова, куда собирался поступать после 9-го класса. Но что-то все там мне не нравились, какие-то они — вырежешь потом это слово, если захочешь — задроты. Я просто из Гатчины, а там надо быть четким пацаном. Пошел в театральный, и так появился театр. В театре — не задроты. Клоуны, с которыми я работаю в театре «Лицедеи», — настоящие рокеры! Ты сильный человек? Не-е-е. Не сильный, не слабый — обычный. Какие у тебя слабости? Да обычные. Начинаешь из-за чего-нибудь переживать, загоняться… Неуверенный. Да все как у всех. А сила в чем? Со стороны кажется, что сила в поступках и в действиях. Но на самом деле сила в мотивации, которую дарят тебе люди, что тебя окружают. Моя суперсила — это окружить себя правильными людьми. Что вдохновляет, кроме людей? Музыка, кино, друзья. Пробовал о природе писать — не выходит.

А Петербург вдохновляет? Петербург, конечно, такой город, что не может не вдохновлять. Но Петербург для меня — это в первую очередь люди. Все, что вокруг нас, так или иначе сводится к людям. Ездишь с туром по России и разочаровываешься не в городах, а в людях. Помойки, грязь, дороги, менталитет — это все сделано людьми.

Какие города запоминаются? Те, из которых люди, приезжая в Питер, с гордостью говорят, откуда они. Владивосток, Тюмень, Ростов — список небольшой, но он есть. А приезжаешь в Омск — вот он... Омск. Человека в Питере спрашиваешь — откуда ты? И слышишь стыдливое «Я из Омска» или гордое «Я из Тюмени!». Не на все же может повлиять отдельно взятый человек, есть законы, правительство... Каждый может повлиять на то, что рядом. По-моему, это Чехов сказал: «Если каждый сделает свой участочек земли прекрасным, то все будет идеально». (Оригинальная цитата звучит так: «Если бы каждый человек на своем клочке земли сделал все, что он может, то как бы прекрасна была земля наша...» — Прим. ред.) Музыка, театр, интернет, семья. Как ты все успеваешь? Даже неловко снова говорить то же самое, но, опять же, все дело в людях. Этому я научился в театре: хороший бригадир сидит, бригада работает. Театральный прием: сыграть спектакль — это распределить себя в пространстве. То же самое с делами: распределяешь задачи, находишь ответственных, что-то делаешь сам. Если сам все будешь делать — сломаешься. Да и моторчик из задницы вытаскивать надо. Как расставляешь приоритеты? На первом месте семья, потом музыка.

Я бы стал плотником или столяром и с удовольствием бы уехал жить куда-нибудь на Дальний Восток

А если не творчество, то что? Я бы стал плотником или столяром и с удовольствием бы уехал жить куда-нибудь на Дальний Восток. Я вырос на даче, с батей постоянно сидел, помогал ему, выпрямлял гвозди и все такое. Мне нравится руками работать. Я бы уехал туда, построил бы дом, жил бы рядом с тайгой — красота! Отключил бы интернет? Нет, там много всего интересного помимо клипов и обзоров. Но хочется спокойствия. Ты чувствуешь усталость от своей успешной и насыщенной жизни? Да, но! Вот мы сейчас беседуем, а вся группа в отпуске. Я ненавижу отпуски, потому что вот ты приехал, у тебя деревья, мангал, все красиво… но ровно через час ты начинаешь себя гонять: вот пацаны там в городе что-то придумывают без меня, значит, меня уже не возьмут, снимут без меня, запишут без меня — и все, я пролетел! Это тоже, наверное, из театра пошло: если ты опоздал, то ты уже не успел. Тебе важно быть в центре событий? Не обязательно в центре, важно быть в команде, я командный игрок: есть что придумал, то и сделал. А так как я учился в конце 2000-х, там как раз были корпоративы. И если тебе есть что показать, тебя возьмут на корпоратив, ты заработаешь денег. А если нечего показать — будешь жить на стипендию. А еще мне прям запомнилось, как Александр Анатольевич в каком-то интервью на вопрос: «Что нужно делать, чтобы не уставать?» — ответил: «Не надо останавливаться». Но ведь если не останавливаться, можно легко сгореть? Очень легко. У меня был такой период в жизни, когда я чуть все не потерял. Но! Тогда я был окружен неправильными людьми. А сейчас у меня все по полочкам. В первом туре мы пересмотрели сериал «Клан Сопрано» (мы вообще всегда любили мафию), и теперь у нас все по-мафиозному четенько.

А ты в своем клане главный Дон? Нет, я отдал бразды правления другому человеку, пусть он думает, что он главный. Подождите, это не Ильич! Ильич, ты главный! Не боишься, что тот период может повториться? Очень даже может, но я надеюсь, что нет. Но не боюсь. Скажем так: мы сейчас сели в машину, в которой есть подушки безопасности, и пристегнули ремни. В первые два года существования нашего коллектива мы летели без ремней и, возможно, даже побухивали за рулем. Теперь мы пристегнулись и едем в правой полосе. Чего ты боишься? Да всего. Змей, пауков (смеется). Очень много всего боюсь, теперь же груз ответственности большой — мы уже высоко поднялись, падать будет ощутимо. А люди злые! Вот взять последний альбом: меня из комментариев не вытянуть за уши, я же всем лично отвечаю. Как ты с критикой справляешься? Никак не справляюсь, отвечаю матом. Стыдно потом. Бывает, даже извиняюсь — девочкам когда нагрубил, например. Но обидно же, это же то, чем я живу. Сейчас люди такие, что, даже когда они хорошее что-то пишут, все равно бывает обидно. Вроде пишут «клевая песня», а потом прибавляют обидное слово. Ну зачем, неприятно же. Хейтеров послать легко. Но не всему же в жизни можно сказать «пошел в задницу». Какие-то реальные трудности как разруливаешь? В работе, в семье? Тут мне больше всего помогла тату-студия. Когда мы ее создавали, мы были совсем молодые и не позиционировали это как бизнес. Это был наш дом, семья, куда мы набирали мастеров не только по их мастерству, а по их внутреннему миру, чтобы они совпадали друг с другом. И все равно мы расставались очень болезненно. После того как я несколько раз уволил людей, я перешел через этот барьер, и мы научились разделять работу и дружбу. Мы пришли к другой финансовой схеме: аренда места. То есть мы предоставляем удобное и чистое пространство, а человек уже работает как ему вздумается. И стало всем комфортно. Но с группой это не получается. Группа все-таки — это семья. В тату-студии ты директор и человек работает на тебя, а в группе мы все творческие частички одной творческой шестереночки.

Есть такой театральный закон: если ты актриса, выходишь на сцену и тебя не хочет 70% зала — это не твоя профессия. У музыкантов такие же правила

Вы с группой делаете шоу, а в театре спектакль свой хочешь поставить? В театре такая проблема, что легко придумывать для кого-то, а для себя сложно. Сейчас я в таком прекрасном положении, когда дураком на сцене будет жена — она ставит моно-спектакль. А я буду только на нее кричать: «Да как ты не понимаешь, это смешно! Сделай, как я тебе говорю, мне со стороны виднее!» Приходите весной, будет премьера спектакля Buffroom. По сюжету она на вечеринке застревает в туалете и все действие происходит там.



То, что ты с женой все время вместе и дома, и на работе, — это бонус или недостаток? Фишка в том, что мы оба любим всю работу, которая у нас есть. У нас, конечно же, есть правило дома про работу не говорить, но оно никогда не выполняется. Вчера я дописывал наброски нового текста, а она на полу кроила ткань для костюма. Минус один — сложно уснуть. Мысли гоняются и гоняются. А так — бонус, конечно.



Ты заморачиваешься по своему внешнему виду? Конечно. Мы же выступаем на сцене, играем музыку. И как ни крути, а основная, наверное, часть наших слушателей — это девочки. Есть такой театральный закон: если ты актриса, выходишь на сцену и тебя не хочет 70% зала — это не твоя профессия. У музыкантов такие же правила. Надо отжиматься, есть гречку, делать татуировки, отращивать усы.



Ты все сам или есть специальный человек, чтобы следить за твоим имиджем? Даниил Белов занимается имиджем группы в целом. Он научил меня клевому лайфхаку: нужно иметь 2–3 хороших вещи, остальное можно докупать в недорогих магазинах.



Наверное, сложно вкладывать глубокий смысл в каждую татуировку, когда у тебя их так много? Я так скажу: чем дебильнее татуировка, тем в ней больше смысла. Объясню почему. Шутка — это суперсконцентрированная и сжатая мысль. Она смешна потому, что у тебя рождается много бэкграунда, от которого тебе смешно. Поэтому анекдоты такие клевые. С татуировками та же история: в какой-нибудь дурацкой фигне может быть сконцентрировано очень много смысла. Каждая моя татуировка — это маленькая фигня, за которой стоит большая, длинная, смешная история и много знакомств.

Расскажи анекдот по своей татуировке Вот самая дурацкая моя татуировка — трехногий мангал. Когда мы его набивали, мы отправлялись в евротур. Мы сидели у мангала в Белоруссии, жарили крылышки, и мне прямо там набивали татуировку. Но никто не заметил, что мне не добили четвертую ножку. Через месяц мы вернулись из тура, еще месяц монтировали видео, и вот мы выложили этот выпуск — и первый же комментарий: «Где четвертая нога?» И мы только тогда заметили. И вот мой любимый анекдот. Идет мужик по улице мимо церкви. Слышит, оттуда тусовка гремит — крики, веселье, музыка. А посреди всего этого в гробу мужик сидит. Он подходит, говорит: «Мужик, так ты ж живой!» А тот ему отвечает: «А всем пофиг!» Ты за время туров повидал мир. Какое у тебя любимое место? Если живешь в Петербурге, то вся Европа для тебя — один большой Невский проспект. Мое любимое место — это участок, который мы присмотрели для дома здесь, под Петербургом. А вообще лучшее место там, где твои близкие люди.



Что в людях ценишь больше всего? Критическое мышление и деликатную честность. И когда умеют пошутить про то, про что нельзя шутить, а тебе смешно.



Ты говорил, что хотел бы снять фильм в стиле Кустурицы, — это уже в процессе или пока мечта? Пока что мечта.

Исполнение мечт — это пропорциональные плоды твоей работы: вот ты работаешь и за это получаешь. Глупо говорить «ты всего добился». Не всего!

Мечты вообще должны сбываться? Не факт. По идее, моя мечта сбылась. Но и титры же не начались, правильно? Фильм же не закончился. Исполнение мечт — это пропорциональные плоды твоей работы: вот ты работаешь и за это получаешь. Глупо говорить «ты всего добился». Не всего! Я просто добился того, над чем работал. Точно так же становятся топ-менеджерами те, кто начинал мерчандайзерами: это планомерная работа в определенной сфере. Мне очень повезло — я работаю тем, кем всегда хотел быть. У меня такие мечты, что дальше уже некуда. Например, сняться в кино. Но уж если сниматься, то с Бредом Питтом и Леонардо ДиКаприо. Без шансов! Так что некоторые мечты просто должны быть. А цели какие? Цель — не облажаться. И двигаться дальше. Мы сейчас готовимся к туру, и как его логическое завершение будут два больших сольных концерта в Москве и Петербурге. И если раньше мы делали большое шоу с акробатами, танцами, гимнастами, то в этот раз мы хотим придумать программу, где все будет основано только на нас. А мир покорить? Покорить не хочется, хочется уважения от старших и заслуженных коллег по цеху. Чтобы зайти в общую гримерку за кулисами фестиваля, где все тебе скажут: «О! Пацаны, здорово!» С развитием интернета все стали в одном поле существовать — мы в каком-то городе в один день были с «Пошлой Молли» и Монеточкой. Сейчас все ездят вроде по одним и тем же фестивалям, все друг друга знают, но все равно друг друга сторонятся. Хочется, чтобы все тусовались вместе. Мы вряд ли друг другу мешаем. Ты вообще скромный парень? Когда трезвый — да.