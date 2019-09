Юра Музыченко и Мак Сима Мгла о силе духа и об искусстве посылать все к черту

Это очень разные музыканты. Один играет русско-цыганский уличный алко-хардкор на душевных инструментах, а другой зачитывает фит с молчанием. У первого татуировка с Чебурашкой на руке, а у второго код родного города на груди. Ничего общего, кроме того, что каждый из них прошел через нелегкое испытание, подброшенное судьбой, и уцелел. Более того, стал сильнее и сумел своего врага (у каждого героя он свой) обратить в союзники. Юра Музыченко и группа The Hatters в июле этого года выпустили новый, четвертый по счету альбом «Forte & Piano», а рэпер Мак Сима Мгла еще в январе презентовал свой первый альбом «Черная Заря». Мы поговорили с музыкантами и узнали, что их вдохновляет и придает им сил идти дальше. Легко ли быть бунтарями и уверенно гнуть свою линию. Брутальный характер нашему разговору задавала обстановка завода «Красный треугольник» и ботинки Dr.Martens с новой кампанией TOUGH AS YOU*. Купить такие же ботинки, как на героях, и не только можно на сайте.

