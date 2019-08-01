Метрополитен-музей посвятит свою ежегодную выставку Карлу Лагерфельду
Институт костюма Метрополитен-музея посвятит свою ежегодную модную выставку Карлу Лагерфельду. По информации издания WWD, которое ссылается на внутренние источники, она откроется в 2022 году. Напомним, что открытию всегда предшествует костюмированный бал Met Gala, дресс-код которого соотносится с темой выставки.
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Карл Лагерфельд
Тема Met Gala-2020 (в следующем году Институт костюма Метрополитен-музея отмечает свое 150-летие) пока неизвестна. Сейчас в музее проходит выставка «Кэмп: заметки о моде» — фотографии с нее можно посмотреть здесь.
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