Метрополитен-музей посвятит свою ежегодную выставку Карлу Лагерфельду

Институт костюма Метрополитен-музея посвятит свою ежегодную модную выставку Карлу Лагерфельду. По информации издания WWD, которое ссылается на внутренние источники, она откроется в 2022 году. Напомним, что открытию всегда предшествует костюмированный бал Met Gala, дресс-код которого соотносится с темой выставки.

Карл Лагерфельд

Тема Met Gala-2020 (в следующем году Институт костюма Метрополитен-музея отмечает свое 150-летие) пока неизвестна. Сейчас в музее проходит выставка «Кэмп: заметки о моде» — фотографии с нее можно посмотреть здесь.

Хейли Стейнфилд в Viktor & Rolf на балу Met Gala-2019

Леди Гага в Brandon Maxwell на Met Gala-2019

Джаред Лето в Gucci на Met-Gala-2019

Селин Дион в Oscar de la Renta на Met Gala-2019

Эзра Миллер в Burberry на Met Gala-2019