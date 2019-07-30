Посмотрите новую (очень красивую!) рекламную кампанию Marc Jacobs — с участием Кристи Тарлингтон и Марка Джейкобса

Дизайнер Марк Джейкобс опубликовал съемку с моделью Кристи Тарлингтон, которая в феврале этого года закрыла показ его коллекции, появившись на подиуме впервые за 20 лет. «Моя дружба с Кристи началась в 1987 году, — написал он под кадрами в духе 1950-х годов, автором которых выступил Стивен Мейзел. — За прошедшие десятилетия она постоянно у меня появлялась, но именно этот день в студии я всегда буду лелеять в своей памяти. Картины, которые стоят тысячи слов!».