Посмотрите новую (очень красивую!) рекламную кампанию Marc Jacobs — с участием Кристи Тарлингтон и Марка Джейкобса
Дизайнер Марк Джейкобс опубликовал съемку с моделью Кристи Тарлингтон, которая в феврале этого года закрыла показ его коллекции, появившись на подиуме впервые за 20 лет. «Моя дружба с Кристи началась в 1987 году, — написал он под кадрами в духе 1950-х годов, автором которых выступил Стивен Мейзел. — За прошедшие десятилетия она постоянно у меня появлялась, но именно этот день в студии я всегда буду лелеять в своей памяти. Картины, которые стоят тысячи слов!».
Остальные вещи из новой осенне-зимней коллекции Marc Jacobs — вельветовые колготки, клетчатые платья, шляпки с вуалью и костюмы из денима — представила украинская балерина Соня Мохова. Фотографии с ее участием были сделаны в Одессе.
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