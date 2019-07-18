HBO перезапускает «Сплетницу» — вот модные образы, за которые мы полюбили этот сериал

Сериал «Сплетница», который выходил на телеканале The CW с 2007 по 2012 год и рассказывал о жизни подростков из состоятельных семей Нью-Йорка, получит продолжение. Его события развернутся через восемь лет после финала оригинала, где действующие герои узнали, кто распускал о них слухи на протяжении шести сезонов, и наконец решили жить без скандалов, расследований и интриг. Пока неизвестно, примут ли участие в проекте исполнители главных ролей Лейтон Мистер (Блэр Уолдорф), Блейк Лайвли (Серена ван дер Вудсен), Эд Вествик (Чак Басс) и Пенн Бэджли (Дэн Хамфри), но в апреле 2017 года Лайвли признавалась, что ей было бы интересно поработать над продолжением сериала, который принес актерам мировую известность.

Своей популярностью подростковая драма, которую смотрели даже взрослые, обязана не только продюсеру Джошу Шварцу, но и художнику по костюмам Эрику Даману. Именно он показал, что preppy-стиль может не быть однобоким и скучным, что кружевная комбинация отлично смотрится на вечеринках, а дабл-дрессинг можно соблюдать не только с парнем, но и с подругой. По его разнарядке Блэр Уолдорф носила «пухлые» разноцветные ободки задолго до того, как они появились у Prada, стилизовала красными колготками форму, прописанную в дресс-коде частной школы Констанс Биллард, и подбирала сумку Birkin в цвет миниатюрной шляпки из жаккарда. А ее любимая «partner in gossips» Серена вад дер Вудсен задала тренд на бандажные платья Herve Leger, продемонстрировала все туфли из ассортимента Кристиана Лабутена и переносила гигантских сумок больше, чем мы увидели на подиумах за последнее время.