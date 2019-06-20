Вышла новая книга о Карле Лагерфельде
Сегодня вечером в Париже пройдет «вечер памяти» Карла Лагерфельда, организованный брендами Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld. В преддверии этого события журналист газеты Le Monde Рафаэле Бакке выпустила книгу «Кайзер Карл», над которой работала с октября 2017 года. В то время она впервые подала заявку на интервью с дизайнером, которое в итоге состоялось девять месяцев спустя. «Меня поразило, что он снял свои солнцезащитные очки и сказал: "Видите ли, я показываю вам то, что никто другой не видит", — рассказывает автор. — Но как только я коснулась чувствительных тем — его детства и родителей — разговор зашел в тупик».
Также Рафаэле Бакке подчеркивает, что такая «максимально полная и точная биография» могла выйти только после смерти Карла: «Лагерфельд почти полностью контролировал то, что о нем писали». В процессе создания книги она поговорила с коллегами и работодателями Лагерфельда, включая членов семьи Арно — владельцев конгломерата LVMH, а также с создателем ароматов Chanel Жаком Польжем, музой дизайнера Инес де ля Фрессанж, его телохранителем Себастьяном Жондо и новым креативным директором Chanel Виржини Виар. Выход книги ожидается летом этого года, будет ли она переведена на русский язык, пока неизвестно.
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