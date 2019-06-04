CFDA-2019: 25 лучших образов с красной дорожки

Вчерашним вечером в Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии CFDA — ее ежегодно присуждают дизайнерам, моделям и инфлюэнсерам, сделавшим наибольший вклад в развитие индустрии моды. Помимо Брэндона Максвелла, Рика Оуэнса, Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен награду получила певица Дженнифер Лопес: она официально стала «Иконой стиля» и приедет на сольный концерт в Петербург уже в новом статусе. Теперь рассказываем, кто отличился на ковровой дорожке события.

Дженнифер Лопес в Ralph Lauren

Джиджи Хадид в Louis Vuitton

Ева Чен в Pyer Moss

Винни Харлоу в Christian Siriano

Лора Харриер в Khaite

Для первого выхода в статусе признанной иконы моды Дженнифер Лопес заказала платье не у Донателлы Версаче, Тома Форда и Зухаира Мурада, которые во многом помогли получить ей эту награду, а у Ральфа Лорена, который специально для CFDA Fashion Awards сделал комплект из блестящего топа и длинной юбки на спортивной кулиске. Естественно — в самом модном оттенке года, провозглашенном институтом цвета Pantone, а также с отсылкой к образам еще одной иконы стиля — Рианны, появившейся в похожем образе на церемонии вручения Grammy в 2017 году.

Эмбер Валлетта в Alexander McQueen

Эшли Грэм в Christian Siriano

Диана Крюгер в Jason Wu

Белла Хадид в Michael Kors Collection

Эмили Ратаковски в Hellessy

Эшли и Мэри-Кейт Олсен в The Row

Пресли Гербер

Линн Йегер в Simone Rocha

Алек Век в Rosie Assoulin

Карин Ройтфельд

Рианна официально стала примером для подражания пятью годами ранее: ее облегающее платье в стразах от Адама Сельмана предвосхитило многие актуальные тренды, в том числе на банданы, прозрачные туфли и «голые» наряды. Ни того, ни другого, ни третьего в этот раз на ковровой дорожке не было: единственной, кто эпатировал публику (или по крайней мере пытался), была плюс-сайз модель Эшли Грэм — в черном платье Christian Siriano, похожем на винтажное. Другие гости события — Джиджи Хадид, Винни Харлоу, Эмбер Валлетта и Эмили Ратаковски — выбрали для своих выходов классические для creative black-tie плиссировки, перья и сложные драпировки. Хотя попыткам первой привнести в женский костюм элементы с мужского показа Вирджила Абло стоит отдать должное (и отдельную награду).

Анна Винтур в Alexander McQueen

Сиара в Vera Wang

Би Шаффер

Ayesha Sesay в Christopher John Rogers

Том Форд в Tom Ford

Лили Олридж в Brandon Maxwell и Брэндон Максвелл

Шейлин Вудли в Jonathan Simkhai

Тейяна Тейлор в Thom Browne и Иман Шамперт

Хайди Клум

Миа Моретти в Alice + Olivia