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Каннский кинофестиваль-2019: Кендалл Дженнер, Карин Ройтфельд и другие гости благотворительного вечера amfAR

Одним из самых ожидаемых событий Каннского кинофестиваля традиционно становится благотворительный ужин amfAR — фонда, который собирает средства на борьбу со СПИДом. Его гостями становятся самые богатые и красивые it-girls планеты, которые выгуливают лучшие кутюрные платья с Недели Высокой моды — показываем!

  • Дуа Липа в Valentino

  • Леоми Андерсон в Rami Kadi

  • Кендалл Дженнер в H&M X Giambattista Valli

  • Карин Ройтфельд в Celine

  • Наташа Поли в Atelier Versace

Как бы ни старались Дуа Липа, Сара Сампайо и Джозефин Скривер, вышедшие на красную дорожку в многослойных платьях от Valentino, Armani Prive и Alberta Ferretti, главными шоу-стопперами вечера стали Кендалл Дженнер, Кьяра Ферраньи и Бьянка Брандолини, одетые в наряды из коллаборации H&M и Giambattista Valli. О своем сотрудничестве бренды объявили за пару минут до начала мероприятия, поэтому вокруг образов, которые можно будет купить в масс-маркете уже с завтрашнего дня, собралось наибольшее количество прессы.

  • Коко Роша в Ashi Studio

  • Адриана Лима в Ester Abner

  • Стелла Максвелл в Atelier Versace

  • Нина Добрев в Dior

  • Кьяра Ферраньи в H&M X Giambattista Valli

  • Жасмин Тукс в Georges Chakra

  • Джозефин Скривер в Alberta Ferretti

С ними контрастировали минималистичные наряды в светлых оттенках, выбранные «Мисс Вселенной-2012» Оливией Калпо, российской моделью Сашей Лусс и «ангелом» Victoria’s Secret Эльзой Хоск. А еще — кастомизированное платье Celine, сделанное Эди Слиманом для экс-редактора французского Vogue Карин Ройтфельд, и эфемерный наряд Balmain, взятый Синди Бруной из первой кутюрной коллекции Оливье Рустена.

  • Винни Харлоу в Richard Quinn

  • Оливия Калпо

  • Сара Сампайо в Armani Prive

  • Саша Лусс в Philosophy Di Lorenzo Serafini 

  • Синди Бруна в Balmain

  • Эльза Хоск в Redemption

  • Изабель Гулар в Julien Macdonald

  • Каролина Куркова в Gabriela Hearst

Фото: REX/Shutterstock, архивы пресс-служб 

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