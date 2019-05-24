Каннский кинофестиваль-2019: Кендалл Дженнер, Карин Ройтфельд и другие гости благотворительного вечера amfAR

Одним из самых ожидаемых событий Каннского кинофестиваля традиционно становится благотворительный ужин amfAR — фонда, который собирает средства на борьбу со СПИДом. Его гостями становятся самые богатые и красивые it-girls планеты, которые выгуливают лучшие кутюрные платья с Недели Высокой моды — показываем!

Как бы ни старались Дуа Липа, Сара Сампайо и Джозефин Скривер, вышедшие на красную дорожку в многослойных платьях от Valentino, Armani Prive и Alberta Ferretti, главными шоу-стопперами вечера стали Кендалл Дженнер, Кьяра Ферраньи и Бьянка Брандолини, одетые в наряды из коллаборации H&M и Giambattista Valli. О своем сотрудничестве бренды объявили за пару минут до начала мероприятия, поэтому вокруг образов, которые можно будет купить в масс-маркете уже с завтрашнего дня, собралось наибольшее количество прессы.