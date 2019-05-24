Каннский кинофестиваль-2019: Кендалл Дженнер, Карин Ройтфельд и другие гости благотворительного вечера amfAR
Одним из самых ожидаемых событий Каннского кинофестиваля традиционно становится благотворительный ужин amfAR — фонда, который собирает средства на борьбу со СПИДом. Его гостями становятся самые богатые и красивые it-girls планеты, которые выгуливают лучшие кутюрные платья с Недели Высокой моды — показываем!
Как бы ни старались Дуа Липа, Сара Сампайо и Джозефин Скривер, вышедшие на красную дорожку в многослойных платьях от Valentino, Armani Prive и Alberta Ferretti, главными шоу-стопперами вечера стали Кендалл Дженнер, Кьяра Ферраньи и Бьянка Брандолини, одетые в наряды из коллаборации H&M и Giambattista Valli. О своем сотрудничестве бренды объявили за пару минут до начала мероприятия, поэтому вокруг образов, которые можно будет купить в масс-маркете уже с завтрашнего дня, собралось наибольшее количество прессы.
С ними контрастировали минималистичные наряды в светлых оттенках, выбранные «Мисс Вселенной-2012» Оливией Калпо, российской моделью Сашей Лусс и «ангелом» Victoria’s Secret Эльзой Хоск. А еще — кастомизированное платье Celine, сделанное Эди Слиманом для экс-редактора французского Vogue Карин Ройтфельд, и эфемерный наряд Balmain, взятый Синди Бруной из первой кутюрной коллекции Оливье Рустена.
Фото: REX/Shutterstock, архивы пресс-служб
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