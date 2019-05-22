Гаспар Ноэ снял фильм для Saint Laurent – вот его первый трейлер
Saint Laurent опубликовали трейлер 50-минутного фильма «Lux Æterna», снятого режиссером Гаспаром Ноэ и показанного в рамках Международного Каннского кинофестиваля. В картине, посвященной искусству создания кино, снялись Беатрис Даль, Феликс Марито, Эбби Ли Кершоу, а также модель Saint Laurent Мика Арганараз и амбассадор бренда Шарлотта Генсбур, которая этим летом выступит на Новой Голландии.
«Мы рассуждали об экспериментальных фильмах 60-х и 70-х годов, в частности, о картинах Кеннета Энгера. Единственное, о чем я просил Гаспара Ноэ, — импровизировать, придумывать свою историю», — рассказал креативный директор Saint Laurent Антони Вакарелло о работе с режиссером.
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