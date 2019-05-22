Гаспар Ноэ снял фильм для Saint Laurent – вот его первый трейлер

Saint Laurent опубликовали трейлер 50-минутного фильма «Lux Æterna», снятого режиссером Гаспаром Ноэ и показанного в рамках Международного Каннского кинофестиваля. В картине, посвященной искусству создания кино, снялись Беатрис Даль, Феликс Марито, Эбби Ли Кершоу, а также модель Saint Laurent Мика Арганараз и амбассадор бренда Шарлотта Генсбур, которая этим летом выступит на Новой Голландии.