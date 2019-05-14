Фотопроект: фэшн- и арт-блогеры Петербурга представляют одежду от лучших молодых дизайнеров страны

Двенадцать лет назад мы придумали конкурс, который всерьез меняет жизнь новых брендов — например, Roma Uvarov Design, Lesyanebo и 404 NOT FOUND. В этом году победителей традиционно определили жюри и онлайн-голосование, а рекламную кампанию молодых дизайнеров сделали арт- и фэшн-блогеры, за которыми в общей сложности следит миллион петербуржцев. #НосимРусское!

Настя Ножина @nojinasty — стилист, фэшн-консультант. На Насте: пальто, топ, велосипедки и юбка Olga Maki (все — Olga Maki), сапоги Gianvito Rossi (ДЛТ), серьги и колье Chanel (Chanel)

Olga Maki Приз дизайнеру: продажа коллекции в пространстве Russian Wonderland в универмаге Au Pont Rouge Коллекции челябинского дизайнера Ольги Маки сделаны в нашем любимом nordic style. Чувствуя, что минималистичные платья, белоснежные сорочки, леопардовые муфты и кашемировые пальто лучше приживутся в Петербурге, девушка открыла студию на Казанской и привлекла к сотрудничеству инфлюэнсера и стилиста Анастасию Ножину. За образами, которые творческий тандем показывает в сториз, выстраиваются многотысячные виртуальные очереди!

Мария Червоткина @mariecher — Instagram- и YouTube-блогер и креативный директор Gate31. На Марии: купальник с поясом Ozero Swimwear (Ozero Swimwear), плащ Math Studios (Math Studios), кроссовки Versace, серьги Celine (все — ДЛТ)

Ozero Swimwear Приз дизайнеру: коллаборация с дизайнером Янисом Чамалиди Это вам не простые купальники из полиэстера и спандекса! Дизайнер Елена Чеурина производит их на Бали с применением эколайкры! Такая ткань приятна на ощупь, быстро сохнет и не выцветает на солнце, а 10% с продаж купальников идет на поддержку чистоты водных объектов. В честь некоторых из них — озер Байкал, Малави, Констанц и Неро — названы модели Ozero Swimwear. Дебютную коллекцию российской марки можно использовать как travel-гид!

Полина Осипова @polinatammi — художник по вышивке и Дмитрий Попов @dmitrr — художник. На Полине: плащ и пояс Math Studios (все — Math Studios), босоножки Chloè, серьги Celine (все — ДЛТ); на Диме: рубашка, бомбер и шорты Math Studios (все — Math Studios), кроссовки Dior Homme (ДЛТ)

MATH Приз дизайнеру: сертификат на обучение в институте Mod'Art St. Petersburg и стажировка в модном доме Tanya Kotegova Психотерапевт-сибиряк Илькин Бахшиев диагностировал Петербургу нехватку дабл-дрессинга. И в качестве пилюли прописал коллекцию своего бренда MATH — лакированные плащи, жаккардовые бомберы, люрексовые водолазки и рубашки в лучших традициях бельгийского деконструктивизма, которые могут носить и девушки, и парни.

Женя Сероусова @_serous_ — научный сотрудник и куратор отдела современных течений Русского музея, основатель образовательного проекта Maison25. На Жене: шапка, топ и брюки — M_U_R (все — M_U_R), кроссовки Balenciaga (ДЛТ)

M _ U _ R Приз дизайнеру: консультация по истории костюма от историка моды Мэган Виртанен Дизайнер и архитектор Аня Дружинина убеждает: ивановский лен ценнее итальянского хлопка, а необработанные края красивее перфекционистских швов. Для своих коллекций — цветочных платьев, эфирных сорочек и топов, связанных крючком вручную, — основательница M_U_R закупает материалы в России, Белоруссии и Узбекистане.

Вика Портфолио @victoriaportfolio — YouTube-, Instagram-и лайфстайл-блогер. На Вике: свитер, платок и шорты Private Couturier (все — Private Couturier), босоножки Dries Van Noten, очки Kuboram (все — ДЛТ)

Private Couturier Приз дизайнеру: стажировка в рамках образовательной программы Fresh Fashion Владимира Бухинника и подарок от модного дома Tatyana Parfionova 24-летний петербуржец Стас Никатанов рисует картины маслом, делает коллажи из журналов «Огонек», вышивает лапшу для панно в кафе Tiger Lily и выпускает сразу две линейки одежды под своим брендом Private Couturier. В одной — японские кимоно, первые из которых получили солдаут на платформе Grailed, в другой — хипповые рубашки с логотипом Rolling Stones и рваные свитеры по мотивам позднего Пикассо. Ткани для них Стас покупает во Флоренции и Риме, по пути заезжая за шелками в Комо.

Мария Лесовая @lesovaya — победительница шоу «Топ-модель по-русски», основатель проекта Iamunity, гида по здоровому образу жизни. На Марии: платье и юбка It’s personal (все — It’s Personal)

It's Personal Приз дизайнеру: стажировка в модном доме Lilia Kisselenko Оставив должность программиста, выпускница французского института Mod’Art Екатерина Пономарева стала писать коды для собственного бренда одежды. В качестве исходного молодой дизайнер взяла плащевую ткань, плиссированную по уникальной авторской технологии, — она может принимать любую форму благодаря отсутствию конструктивных швов и превращаться в платья, накидки и бомберы, которые нужно носить с такой же авангардной обувью ручной работы.