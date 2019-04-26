Как выглядит новая девушка Джеймса Бонда?
Вчера во время трансляции из «Золотого глаза» — исторического здания на Ямайке, в котором писатель Ян Флеминг создавал литературную основу для будущих фильмов про спецагента — объявили актерский состав «Бонда 25». К Дэниелу Крейгу, который сыграет Джеймса Бонда уже в пятый раз, и Леа Сейду, ставшей девушкой спецагента в фильме «007 Спектр», присоединятся Рами Малек, Бен Салах, Билли Магнуссен, Лашана Линч, Дэвид Денег и Ана де Армас — по предположениям фанатов, новая спутница Агента 007.
Кубино-испанской актрисе 30 лет: с момента окончания Национальной Театральной Школы Кубы она успела сняться в фильме «Кто там» с Киану Ривзом, «Овердрайв» со Скоттом Иствудом и «Бегущий по Лезвию» с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом. Последней работой Аны де Армас стала лента Дэнни Бойла о группе The Beatles «Вчера», премьера которой запланирована на 19 сентября 2019 года.
Также Ана де Армас снимается для испанских журналов Vogue и GQ, носит наряды от Mary Katrantzou и Bottega Veneta и появляется на афтепати «Оскара» и показах Dior. Кажется, если актриса действительно сыграет новую девушку Джеймса Бонда (уж не знаем, как развернется ее противостояние с Леа Сейду), приглашений и предложений у нее станет значительно больше.
Фото: @ana_d_armas, REX/Shutterstock
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