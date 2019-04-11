7 приемов из мужской моды, которых вы еще стесняетесь (а зря!)

Дизайнер и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев объясняет, какие стереотипы в мужской моде все еще живы, почему их срочно необходимо разрушить, и как носить панамы, леопардовые рубашки и разгрузочные жилеты с подиума в жизни.

Стритстайл Pitti Uomo в 2018 году

Versace, весна-лето 2019

Чедвик Боузман на афтепати «Оскара-2019»

Iceberg, весна-лето 2019

Джейсон Момоа и Лиза Боне на церемонии вручения премии «Оскар-2019»

Одежда розового цвета Розовый, коралловый и бежевый цвет уже несколько сезонов удерживают прочные позиции на подиуме и уже никого не удивляют на стритстайле. Британский бренд Thomas Pink, специализирующийся на выпуске премиальных рубашек, и вовсе считает его королевским цветом, который идеально гармонирует с серыми костюмами категории bespoke — классикой на вершине портновского мастерства. Розовый отлично подходит и к аристократически-бледному оттенку кожи, которым наделает нас суровая российская зима, и к смуглому, «освежая» образ. Поэтому, следуя завету Джея Гетсби («Только настоящие мужчины могут носить розовый цвет!»), покупаем архитектурные пиджаки, льняные сорочки и костюмы с шортами до колен такого оттенка. А для тех, кто еще не готов к радикальному отказу от стереотипов, есть пудровые галстуки, запонки и носки.

Raf Simons, осень-зима 2019/20

Дрейк в клипе The Motto

Martine Rose, весна-лето 2019

Канье Уэст в бомбере Givenchy

Леопардовый принт Леопардовый принт носили одни из самых мужественных мужчин в истории — Александр Македонский и Наполеон. Одежда с таким орнаментом, популярная еще со времен Древнего Египта, была слегка заезжена в 1990-е годы и поэтому на какое-то время исчезла из гардероба респектабельных молодых людей. Свои позиции ей удалось вернуть лишь с приходом новых медиа-королей — рэперов: A$AP Rocky популяризировал куртку The North Face в леопардовой версии, Дрейк — «пятнистую» рубашку Supreme, а Канье Уэст — бомбер Givenchy в цвет роскошной шубы своей супруги. Сомнений не остается: расцветка хищника, подчеркивающая натуру мужчины, — новый камуфляж!

Valentino, весна-лето 2019

Prada, осень-зима 2018/19

Louis Vuitton, весна-лето 2018

Панамы Первые ассоциации — дети, пенсионеры и дачники. Но вы видели новые коллекции Louis Vuitton, Prada и Christian Dior, где панамы-«афганки» гордо носятся к ветровками, бомберами и костюмами классического кроя? Головные уборы с опущенными полями не только ворвались в моду, но и стали новыми «носками с сандалиями» — пощечиной общественному снобизму. А на язвительные вопросы «собрался на рыбалку?» можно смело отвечать, что умение планировать свободное время — признак успешного мужчины.

Анатолий Вассерман

Junya Watanabe, весна-лето 2019

Concept Korea, весна-лето 2019

Heron Preston, весна-лето 2019

«Жилетки Вассермана» Так называемые разгрузочные жилеты долгое время занимали почетное место лишь в разделе «товары для спорта и отдыха» и в гардеробе журналиста Анатолия Вассермана (он щедро «забивает» карманы ручками, значками и кнопочными телефонами). Как раз на его примере, подтвержденном показами Heron Preston, Palm Angels и Off-White, мы поняли: жилет — самый функциональный и универсальный предмет, который избавляет мужчину еще от одной стереотипной неловкости — ношения сумки.

Vetements, весна-лето 2019

Martine Rose, весна-лето 2019

Eckhaus Latta, весна-лето 2019

Плохо сидящий пиджак В качестве альтернативы бессменной британской классике теперь можно смело носить «пиджак с чужого плеча». Благодаря стараниям Демны Гвасалии он стал символизировать богемность, интеллектуальность и творческий подход, превратив традиционный, приталенный и однобортный вариант в синоним униформы белых воротничков и офисного рабства. Отцовский шкаф, местный секон-хенд и гардероб похудевшего друга — в вашем распоряжении!

Рэпер Face в клипе на песню «Юморист»

Татуировки на лице Каждый, кто хоть раз делал себе татуировку, знает — остановиться практически невозможно. Очередной нательный рисунок символизирует новое событие в жизни, увлечение или даже любовь. Но «татуированные» мужчины не всегда нравятся окружающим: они подвергаются буллингу, в том числе со стороны работодателей, указывающих в вакансии: «Без видимых тату». На борьбу со стереотипами выходят модели с face-tatoo, которые снимаются в рекламных кампаниях, предлагающих видеть прекрасное за пределами общественных стандартов, или музыканты, которые отлично выглядят в костюмах даже при наличии «наскульной» живописи.

GmbH, весна-лето 2019

Liam Hodges, весна-лето 2019

Стритстайл на Pitti Uomo, 2018 год

Футболка, заправленная в брюки Этот факт служил признаком отсутствия вкуса у мужчины целых два десятилетия! Но вместе с поколением меняются и ориентиры: теперь заправлять футболку (а еще оверсайзовые свитеры, худи и тонкие куртки) в брюки — не стыдно, а модно. Для плотной фиксации одежды можно использовать поясную сумку или несколько ремней сразу. Карикатурная мужественность — новый эталон!