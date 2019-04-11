7 приемов из мужской моды, которых вы еще стесняетесь (а зря!)
|
Дизайнер и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев объясняет, какие стереотипы в мужской моде все еще живы, почему их срочно необходимо разрушить, и как носить панамы, леопардовые рубашки и разгрузочные жилеты с подиума в жизни.
Одежда розового цвета
Розовый, коралловый и бежевый цвет уже несколько сезонов удерживают прочные позиции на подиуме и уже никого не удивляют на стритстайле. Британский бренд Thomas Pink, специализирующийся на выпуске премиальных рубашек, и вовсе считает его королевским цветом, который идеально гармонирует с серыми костюмами категории bespoke — классикой на вершине портновского мастерства. Розовый отлично подходит и к аристократически-бледному оттенку кожи, которым наделает нас суровая российская зима, и к смуглому, «освежая» образ. Поэтому, следуя завету Джея Гетсби («Только настоящие мужчины могут носить розовый цвет!»), покупаем архитектурные пиджаки, льняные сорочки и костюмы с шортами до колен такого оттенка. А для тех, кто еще не готов к радикальному отказу от стереотипов, есть пудровые галстуки, запонки и носки.
Леопардовый принт
Леопардовый принт носили одни из самых мужественных мужчин в истории — Александр Македонский и Наполеон. Одежда с таким орнаментом, популярная еще со времен Древнего Египта, была слегка заезжена в 1990-е годы и поэтому на какое-то время исчезла из гардероба респектабельных молодых людей. Свои позиции ей удалось вернуть лишь с приходом новых медиа-королей — рэперов: A$AP Rocky популяризировал куртку The North Face в леопардовой версии, Дрейк — «пятнистую» рубашку Supreme, а Канье Уэст — бомбер Givenchy в цвет роскошной шубы своей супруги. Сомнений не остается: расцветка хищника, подчеркивающая натуру мужчины, — новый камуфляж!
Панамы
Первые ассоциации — дети, пенсионеры и дачники. Но вы видели новые коллекции Louis Vuitton, Prada и Christian Dior, где панамы-«афганки» гордо носятся к ветровками, бомберами и костюмами классического кроя? Головные уборы с опущенными полями не только ворвались в моду, но и стали новыми «носками с сандалиями» — пощечиной общественному снобизму. А на язвительные вопросы «собрался на рыбалку?» можно смело отвечать, что умение планировать свободное время — признак успешного мужчины.
«Жилетки Вассермана»
Так называемые разгрузочные жилеты долгое время занимали почетное место лишь в разделе «товары для спорта и отдыха» и в гардеробе журналиста Анатолия Вассермана (он щедро «забивает» карманы ручками, значками и кнопочными телефонами). Как раз на его примере, подтвержденном показами Heron Preston, Palm Angels и Off-White, мы поняли: жилет — самый функциональный и универсальный предмет, который избавляет мужчину еще от одной стереотипной неловкости — ношения сумки.
Плохо сидящий пиджак
В качестве альтернативы бессменной британской классике теперь можно смело носить «пиджак с чужого плеча». Благодаря стараниям Демны Гвасалии он стал символизировать богемность, интеллектуальность и творческий подход, превратив традиционный, приталенный и однобортный вариант в синоним униформы белых воротничков и офисного рабства. Отцовский шкаф, местный секон-хенд и гардероб похудевшего друга — в вашем распоряжении!
-
Рэпер Face в клипе на песню «Юморист»
Татуировки на лице
Каждый, кто хоть раз делал себе татуировку, знает — остановиться практически невозможно. Очередной нательный рисунок символизирует новое событие в жизни, увлечение или даже любовь. Но «татуированные» мужчины не всегда нравятся окружающим: они подвергаются буллингу, в том числе со стороны работодателей, указывающих в вакансии: «Без видимых тату». На борьбу со стереотипами выходят модели с face-tatoo, которые снимаются в рекламных кампаниях, предлагающих видеть прекрасное за пределами общественных стандартов, или музыканты, которые отлично выглядят в костюмах даже при наличии «наскульной» живописи.
Футболка, заправленная в брюки
Этот факт служил признаком отсутствия вкуса у мужчины целых два десятилетия! Но вместе с поколением меняются и ориентиры: теперь заправлять футболку (а еще оверсайзовые свитеры, худи и тонкие куртки) в брюки — не стыдно, а модно. Для плотной фиксации одежды можно использовать поясную сумку или несколько ремней сразу. Карикатурная мужественность — новый эталон!
Фото: REX/Shutterstock
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.