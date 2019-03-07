Levi's запустили глобальную программу по объединению женщин «I Shape My World»
Levi’s запустили глобальную кампанию «I Shape My World» («Я меняю свой мир»), цель которой — объединить женщин разных рас, религий, возрастов и социальных слоев по всему миру. В ее рамках бренд рассказывает истории десяти героинь из Индии, Мексики, Таиланда, Турции и США, которые предпринимают активные усилия, чтобы изменить мир вокруг себя — будь то начало глобального движения или первые шаги к улучшениям в их сообществе. От России в проекте принимает участие основательница центра Nasiliu.net. Анна Ривина: ее платформа рассказывает о проблеме домашнего насилия, помогая девушкам предотвратить инциденты или справиться с их последствиями.
Помимо Анны, в проекте участвуют актриса Свара Бхаскер, которая открыто высказывается на тему дискриминации по гендерному признаку в кино, основательница модельного агентства Güerxs Мария Осадо, которая выступает против стандартизации женской красоты, и фотограф Супаттра Мунсаваенг, которая рассказывает о жизни детей с «заячьей губой». Все они снимаются в короткометражных фильмах, рассказывая свои истории, а также принимают участие в паблик-токах.
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