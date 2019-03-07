Levi's запустили глобальную программу по объединению женщин «I Shape My World»

Levi’s запустили глобальную кампанию «I Shape My World» («Я меняю свой мир»), цель которой — объединить женщин разных рас, религий, возрастов и социальных слоев по всему миру. В ее рамках бренд рассказывает истории десяти героинь из Индии, Мексики, Таиланда, Турции и США, которые предпринимают активные усилия, чтобы изменить мир вокруг себя — будь то начало глобального движения или первые шаги к улучшениям в их сообществе. От России в проекте принимает участие основательница центра Nasiliu.net. Анна Ривина: ее платформа рассказывает о проблеме домашнего насилия, помогая девушкам предотвратить инциденты или справиться с их последствиями.